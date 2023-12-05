У Маямі заарештували за 40-річне шпигунство колишнього посла США

Колишнього американського дипломата Віктора Мануеля Роха, посла США у Болівії (2000-2002) звинуватили у тому, що він понад 40 років шпигував на користь Куби. Його заарештували цього тижня у Маямі – експосадовець видав інформацію про себе під час зустрічей з агентом ФБР під прикриттям.

Мін’юст США заявляє, що 73-річний дипломат працював таємним агентом у Головному управлінні розвідки Куби щонайменше з 1981 року. У тому ж році він почав працювати в Державному департаменті США.

Роху звинувачують у використанні доступу до секретної інформації та у впливі на зовнішню політику США на користь Куби.

Генпрокурор Меррік Гарленд заявив, що це було одним із “наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд Сполучених Штатів”.

Роха походить з Колумбії, він отримав громадянство США у 1978 році. Працював у Північній, Південній та Центральній Америці, включаючи Гондурас, Мексику, Аргентину та Домініканську Республіку. Він також працював у Раді національної безпеки з 1994 по 1995 рік і радником командувача Південним командуванням США, юрисдикція якого охоплює Кубу (з 2006 по 2012 рік).