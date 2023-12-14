Фінляндія повторно закриває весь кордон з Росією після нового напливу мігрантів

Це ознака того, що російська влада продовжує свою гібридну операцію проти Фінляндії. Це те, чого Фінляндія не потерпить

Фінляндія знову закриє весь свій кордон з Росією, заявила у четвер, 14 грудня, міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен, вже через кілька годин після того, як 2 з 8 наявних пункти пропуску між двома країнами були відкриті у тестовому режимі після двотижневої перерви, повідомляє агентство AFP.

Повторне закриття кордону мотивоване повторною появою шукачів притулку на пунктах пропуску. Воно має відбутись ввечері у п’ятницю, 15 грудня, та триватиме протягом місяця, зазначає агентство Reuters.

“Явище (наплив мігрантів) почалося знову, і ми закриємо весь кордон”, — цитує AFP заяву міністерки Рантанен у парламенті Фінляндії.

"Це – ознака того, що російська влада продовжує свою гібридну операцію проти Фінляндії. Це те, чого Фінляндія не потерпить".

Фінляндія вирішила частково послабити закриття кордону у вівторок, 12 грудня. Однак, за даними прикордонної служби країни, після того, як у ніч з середи на четвер (13-14 грудня) було відкрито два пункти пропуску, щонайменше 40 осіб перетнули російсько-фінський кордон в пошуках притулку.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у листопаді Фінляндія вирішила повністю закрити кордон з Росією після того, як близько 900 шукачів притулку з таких країн, як Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, потрапили до Фінляндії з Росії протягом кількох місяців, порівняно з менш ніж одним подібним випадком на день у попередні періоди.

Фінляндія звинуватила Росію в організованому доправленні мігрантів до кордону, назвавши це “гібридною операцією” Москви з метою дестабілізації скандинавської країни й відповіддю на рішення Фінляндії приєднатися до НАТО та поглиблення оборонної співпраці зі США.

"Це організована діяльність, а не справжня надзвичайна ситуація", – сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо про наплив шукачів притулку наприкінці листопада, цитує AFP.

Москва заперечує навмисне скерування мігрантів до фінського кордону. Однак, після того, як Фінляндія, після десятиліть нейтралітету й на тлі війни Росії проти України, приєдналася до НАТО у квітні 2023 року, Кремль заявив, що вживатиме "контрзаходів”.

Протягом закриття суходільного кордону з Росією, Фінляндія продовжувала приймати заяви про надання притулку від мігрантів, які прибували до портів і аеропортів країни.

Це дозволило міністерці Рантанен, яка представляє Партію фінів, що виступає з антиімміграційних позицій, відкинути стурбованість Ради Європи обмеженнями на можливість для мігрантів шукати захисту, додає Reuters.