«На російський імперіалізм треба відповісти силою». Спікер парламенту Фінляндії українською мовою виступив у Верховній Раді

Спікер Парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго виступив на засіданні Верховної Ради України, присвяченому 90-м роковинам Голодомору. Політик заявив, що війна в Україні нагадала йому і його краянам досвід його власної країни.

“30 листопада 1939 року моя країна, Фінляндія, стала жертвою російських імперіалістичних амбіцій”, – нагадав політик.

Цей досвід навчив, що «на російський імперіалізм слід відповісти силою». А героїчна боротьба українців дала й іншим “сміливість діяти”.

Галла-аго наголосив, що Росія не цінує життя “ні своїх, ні чужих”.

“Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою”, – сказав Юссі Галла-аго.

Він також назвав великим розчаруванням те, що ментальність та характер російської держави не змінилися до сьогодні. На цьому наголошувала, виступаючи у Києві, і прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

“Росія змінювала свої назви, але не характер, не свої методи. І зараз, майже через 100 років, ми знову бачимо руйнівні дії Росії проти України, проти зерносховищ”, – сказала вона.

Фінляндія надіслала наразі 20 пакетів військової допомоги і пообіцяла підтримувати Україну “так довго, як треба”.

“Спікер парламенту Фінляндії виступив блискучою українською мовою, – написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у мережі Х (колишній Twitter). – Така повага та вишукане володіння мовою не залишили байдужим нікого”. Українські депутати аплодували стоячи.

У своєму твіті фінський голова парламенту розповів, що працював в Україні 25 років тому у посольстві своєї країни.

Також він розповів про те, що відчув, яким є життя українців під час війни - з 2-ї ночі до 9-ї ранку фінський політик просидів у бомбосховищі, поки російські війська обстрілювали Київ іранськими дронами «шахід».