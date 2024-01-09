Націоналістичні канали в Росії підтасовують дані YouTube, щоб стверджувати, що українці буцімто не слухають українських музикантів

3 січня популярний російський провоєнний Telegram-канал notes_veterans написав, що, за даними YouTube, жоден із найпопулярніших музикантів платформи в Україні не співає українською:

"Просто YouTube Music опублікував ТОП виконавців для прослуховування в Україні. Жодного виконавця українською"

Це неправда.

Музиканти, які співають українською, домінували в усіх тижневих чартах найкращих виконавців в Україні на YouTube у 2023 році, як свідчать дані YouTube.

Telegram-канал notes_veterans, який має 305 тисяч підписників, містить пости майже виключно на підтримку російської війни в Україні.

Пишучи про українців, канал використовує зневажливе сленгове слово "хохли". Його публікації віддзеркалюють і пропагують антиукраїнські пропагандистські наративи Кремля.

Заявляючи, що українці не дивляться відео українською мовою на YouTube, notes_veterans додає скріншот із п’ятіркою найкращих виконавців, четверо з яких – росіяни, а також Тейлор Свіфт, яка співає англійською.

На знімку екрана є логотип New Musical Express (NME), британського музичного журналу, але немає посилання на джерело.

Пошук у Google за скриншотом знайшов ймовірне джерело допису notes_veterans – інший російський пропагандистський Telegram-канал sheyhtamir1974.

Також з посиланням на NME стверджується, що українці не слухають виконавців на YouTube, які співають українською:

"YouTube Music опублікував статистику прослуховувань по всьому світу. Журнал New Musical Express знайшов дуже цікавий факт.



Найпопулярнішими музикантами в Україні виявились російські виконавці.

За результатами року YouTube Music в Україні в 2023 році найчастіше слухали російську музику і створювали контент під російських виконавців".

На додаток до скриншоту, який пізніше використав канал notes_veterans, sheyhtamir1974 до свого допису прикріпив відео з логотипом NME.

Polygraph.info не вдалося знайти відео на вебсайті NME або на його сторінках у соціальних мережах, включаючи Instagram, YouTube, Facebook, X і TikTok. На момент написання статті журнал New Musical Express не відповів на запит Polygraph.info перевірити скриншот і відео.

Всупереч російським вигадкам, власна статистика YouTube за 2023 рік показала, що українці надають перевагу перегляду музичних відео українською мовою.

Українськомовні виконавці домінували в усіх тижневих чартах YouTube в Україні у 2023 році.

Так само в топ-10 найкращих пісень 2023 року Apple Music для України вісім з найпопулярніших пісень були українською мовою, а дві інші – англійською.

До анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році українці регулярно слухали російськомовні пісні як російських виконавців, так і російськомовних українських музикантів.

Українські виконавці регулярно співали російською, щоб охопити мільйони російськомовних країн колишнього Радянського Союзу. Після 2014 року російськомовні пісні поступово почали втрачати популярність в Україні через асоціацію з ворожою державою, тоді як україномовна музика пережила сплеск популярності.

"Люди набагато менше слухають російськомовну музику і вважають за краще вибирати українську пісню. Ця тенденція триває з 2014 року", — розповів музичний журналіст Юліан Новак нідерландському громадському новинному сайту NOS Nieuws у липні 2022 року.

Повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році лише посилило ці тенденції.

У списку "Найпопулярніших виконавців тижня" YouTube за 11-17 лютого 2022 року, безпосередньо перед повним вторгненням Росії в Україну, вісім із 10 найпопулярніших виконавців співали російською, а українською – лише двоє.

За даними Apple Music, російські виконавці майже повністю зникли з топ-10 в Україні, Казахстані, Киргизстані та Литві з початку війни, повідомив РБК, московський сайт новин у грудні 2022 року.

РБК з’ясував, що найбільш суттєві зміни в уподобаннях серед слухачів у країнах колишнього Радянського Союзу відбулися серед мешканців України.

"Якщо рік тому майже весь ТОП-10 для цієї країни був представлений російськими музикантами і лише дев’яте місце посідав українець Іван Дорн, то зараз… шість позицій з 10 займають українські виконавці, ще два - американці Леді Гага та Емінем".

Такі кардинальні зміни РБК пояснив тим, що в жовтні 2022 року набув чинності український закон про обмеження публічного використання музики держави-агресора, який забороняє трансляцію "фонограм, відео та музичних кліпів російських виконавців у публічних місцях".

Однак зменшення аудиторії російськомовних пісень і зростання популярності тих, хто співає українською, можуть бути частиною ширшої тенденції, на яку вказують аналітики - українці приймають українську мову на хвилі патріотизму, викликаного війною.

Лондонський OSINT-сайт "Мольфар" в аналізі музики, яку слухали українці у 2022 році за січень 2023 року, повідомив, що музиканти, які співають українською, переважали над російськомовними виконавцями:

"Від 65 до 96% із 100 кращих пісень українською чи англійською мовами, причому найбільший відсоток на платформі Deezer – 96%. Тут також найменший відсоток пісень російською мовою – 2%. Найбільший відсоток пісень російською мовою слухають в Apple Music – 23% і Shazam – 20%".

У листопаді минулого року київський новинний сайт «Обозреватель» повідомив, що російськомовні музиканти зникли з топ-10 українського YouTube:

"Вперше за багато місяців більшість українців, які слухають музику на YouTube, відмовилися від російського контенту. Топ-10 у популярній добірці на сьогодні, 7 листопада, складають лише треки українських співаків та іноземні хіти".