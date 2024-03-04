Росія поширює дезінформацію про американську хімічну зброю в Україні

19 лютого командувач силами радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії генерал-лейтенант Ігор Кириллов звинуватив Сполучені Штати у порушенні міжнародних зобов’язань, збереженні хімічної зброї та передачі її Україні. Кирилов бездоказово стверджував, що Київ застосував американську хімзброю проти російських військ.

І Сполучені Штати, і Росія підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї 1997 року, яка забороняє виробництво, накопичення або використання хімічної зброї і вимагає від 193 держав-підписантів знищити наявну хімічну зброю.

Відповідно до Конвенції про захист прав людини і науки, США і Росія зобов'язалися знищити свої запаси хімічної зброї до 2007 року.

У заяві, опублікованій у Telegram-каналі Міноборони РФ, Кирилов сказав:

"Росія знищила всі запаси своєї хімічної зброї у вересні 2017 року, і це було зроблено достроково... Сполученні Штати повинні були завершити знищення заявлених запасів хімічної зброї в 2007 році, однак... зробили це тільки в 2023 році, два рази пересуваючи термін під приводом фінансових, організаційних і технічних труднощів... У ході спеціальної військової операції були зафіксовані випадки застосування американських хімічних бойових припасів Збройними силами України".

Це твердження містить як хибні, так і необґрунтовані твердження.

І Росія, і Сполучені Штати пропустили початковий термін 2007 року. До того року США знищили 46% своїх запасів, тоді як Росія повідомила про знищення 22% своїх запасів. КШК продовжив термін до 2012 року.

До другого терміну США повідомили, що знищили 90% своєї хімічної зброї, тоді як Росія заявила, що знищила 62% своїх запасів.

У 2012 році Росія і США оголосили про нові терміни. Москва зобов'язалася знищити всю свою хімічну зброю до кінця 2015 року, а Вашингтон заявив, що зробить це до 2023 року.

Росія не змогла вкластися в третій термін, але нарешті оголосила в 2017 році, що знищила всі свої запаси хімічної зброї.

Сполучені Штати Америки вклалися в третій термін, оголосивши в липні 2023 року, що знищили усі свої запаси хімічної зброї.

Ключова відмінність між американським і російським протоколом про знищення хімічної зброї полягає в тому, як дві країни визначають поняття «знищення».

Американські військові витратили роки на розробку методів знищення хімічної зброї без токсичного забруднення та наслідків для здоров'я. Пізніше їм довелося витратити більше часу на вдосконалення заходів безпеки, після того, як вони припустилися помилок і наразились на жорстку критику.

Російський метод знищення хімічної зброї, хоч і був швидшим, але виробляв велику кількість токсичних відходів. У 2017 році Москва заявила, що її Міністерство торгівлі та промисловості подбає про дезактивацію цих відходів, але не повідомила про прогрес протягом наступних семи років.

Кирилов також не згадав, що США надали Росії значну допомогу та фінансування у знищенні її хімічної, біологічної та ядерної зброї в колишніх радянських республіках у рамках програми спільного зменшення загрози, також відомої як програма Нанна-Лугара.

З початку повномасштабного військового вторгнення в Україну два роки тому Росія неодноразово звинувачувала Київ у застосуванні хімічної зброї, не надаючи жодних доказів на підтримку своїх заяв.

Лише за дев'ять місяців після початку війни в Україні Росія "надіслала шквал дипломатичних повідомлень... щонайменше 20 з них містять твердження про нібито плани України застосувати хімічну зброю або токсичні хімічні речовини", — йдеться у спільній заяві 54 держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї у листопаді 2022 року:

"Не було жодної справи, в якій були б представлені будь-які достовірні докази. Також не було жодного випадку, коли б ці твердження виявилися правильними або передбачувані події дійсно і достовірно відбулися".

У заяві 54 країн-підписантів КШК робиться висновок: "Ми вважаємо, що Росія зробила ці заяви з єдиною метою – спробувати виправдати свою агресивну війну. Ці твердження не мають жодного підґрунтя. Вони є частиною ретельно продуманої, зловмисної кампанії з дезінформації, розпочатої Росією".

Відсутність доказів у таких справах викликає законні сумніви щодо обґрунтованості звинувачень, враховуючи, що хімічні атаки зазвичай залишають після себе значну кількість речових доказів.

Установа ООН із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) розслідує інциденти, пов'язані з ймовірним застосуванням хімічної зброї. Експерти ОЗХЗ збирають зразки для судово-медичного аналізу, щоб перевірити такі заяви, як це було у випадку з Сирією, де ООН підтвердила п'ять випадків застосування режимом Башара Асада хімічної зброї російського виробництва у 2017-2018 роках.

Росія застосувала хімічну зброю після того, як оголосила, що повністю знищила свої запаси у 2017 році, у тому числі під час замахів із застосуванням варіацій нервово-паралітичної речовини військового призначення "Новачок" радянського виробництва.

У березні 2018 року Велика Британія оголосила, що "одна з груп нервово-паралітичних речовин, відомих як "Новачок", була використана при замаху на вбивство колишнього офіцера російської військової розвідки (ГРУ) Сергія Скрипаля та його 33-річної доньки Юлії в місті Солсбері 4 березня 2018 року.

У червні 2018 року громадянин Великої Британії помер від впливу "Новачка", використаного під час нападу на Скрипалів.

У листопаді 2019 року чотири варіанти "Новачка" були включені до списку ОЗХЗ токсичних хімікатів і прекурсорів, які використовуються як хімічна зброя або використовуються для виготовлення хімічної зброї і не можуть мати жодного застосування, крім бойових дій.

6 жовтня 2020 року ОЗХЗ підтвердила , що в серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".

Незважаючи на те, що тип "Новачка", який використовувався для отруєння Навального, не входить до списку речовин, заборонених Конвенцією про заборону хімічної зброї, ОЗХЗ повідомила Polygraph.info, що всі токсичні хімікати та їх прекурсори, за винятком випадків, коли вони використовуються для цілей, дозволених КШК у визначених кількостях, є хімічною зброєю" і, таким чином, заборонені конвенцією.

Сполучені Штати висловили стурбованість тим, що використання Москвою "Новачка" може бути свідченням того, що Росія таємно зберегла принаймні частину свого арсеналу хімічної зброї.

У березні 2022 року в інтерв'ю CNN президент США Джо Байден попередив Росію, що Москва "заплатить серйозну ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні.