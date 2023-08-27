Путін неправий. Україна не ставиться до своїх військових як до гарматного м'яса

23 серпня президент Росії Володимир Путін зустрівся з Леонідом Пасічником, виконуючим обов’язки глави так званої Луганської народної республіки — контрольованого Москвою анклаву на сході України.

Вони говорили про війну Росії в Україні.

Російська державна телекомпанія RT повідомила, що контрнаступ України затратив багато живої сили та техніки, але не приніс значних територіальних здобутків.

Резюмуючи коментарі Путіна, RT зазначив: «Україна безглуздо перетворює власних солдатів на гарматне м’ясо для російських військ» і «не поводиться з власними солдатами як з людьми».

Або словами Путіна:

“Вони штовхають їх [українських військових] вперед на мінні поля, під наші артилерійські удари. Діють немов це взагалі не їхні громадяни. Це вражає”.

Це неправда.

У статті RT цитується занепокоєння, висловлене західними офіційними особами в останні тижні щодо того, чи вдасться контрнаступ України.

Однак, всупереч заявам Путіна, основною причиною цих занепокоєнь були зусилля України уникнути непотрібних бойових втрат.

Путін та інші списували контрнаступ України як провал з моменту його початку в червні. Стаття Washington Post, опублікована 17 серпня, - одна з нещодавніх публікацій, у яких говориться про те, що західні офіційні особи дедалі скептичніше ставляться до того, що Київ зможе повернути собі значні території, захоплені Росією на сході та півдні України.

Зараз Росія займає приблизно п'яту частину території України.

У статті Washington Post, посилаючись на оцінку розвідки США, говориться, що українські сили не зможуть досягти південно-східного міста Мелітополь, що завадить Києву досягти «своєї головної мети — перервати сухопутний міст Росії» до окупованого Росією Кримського півострова.

Представники США також заявили, що тактичні прорахунки України сповільнили контрнаступ. Вони вважають, що Україна розгорнула занадто багато своїх сил на сході, тим самим обмеживши здатність здійснити прорив на півдні.

Інститут вивчення війни та інші аналітики не вважають тактичні зміни України неефективними.

Україна відвоювала понад 50% території, яку Росія захопила після вторгнення 24 лютого 2022 року. Однак, за оцінками, з червня вони звільнили лише невелику частину цієї території — приблизно 100 квадратних миль.

Командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив офіційним особам США, що його війська знаходяться на порозі прориву, повідомляє Wall Street Journal 24 серпня.

Швидкість контрнаступу України та обрана нею тактика відображають бажання зменшити втрати.

У травні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія «побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть», включаючи «особливі зусилля з укріплення північного кордону окупованого Криму».

Підтримувані артилерією російські оборонні укріплення, включно з траншеями, колючим дротом, протитанковими пастками та кілометровими мінними полями, деякі з яких містять до п’яти мін на квадратний метр, створили серйозну перешкоду для просування України.

«Усі ці захисні споруди розташовані зигзагоподібно, що забезпечує взаємну вогневу підтримку між окопами та перекриває такі перешкоди, як мінні поля, лінії зубів дракона [бетонні піраміди, призначені для бронетехніки] та протитанкові рови, зброєю як прямого, так і непрямого вогню», – написав у Kyiv Post Стів Браун, колишній фахівець британської армії із боєприпасів та офіцер зі знешкодження бомб.

Російська тактика знищення обладнання для розмінування, включно з накладанням мін одна на одну, часто змушувала українських саперів розмінувати вручну, іноді повзаючи через мінні поля.

Росія також змогла повторно мінувати розміновані поля за допомогою дронів.

Washington Post повідомила, що «Україна зазнала великих втрат проти добре підготовленої оборони Росії» в перший тиждень контрнаступу.

Західні офіційні особи очікували, що Київ сприйме ці втрати «як вартість пробиття основної лінії оборони Росії».

Натомість Україна «вибрала обмежити» втрати на полі бою за допомогою тактичної зміни, яка включала те, що Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, українського урядового аналітичного центру, назвав «повільним процесом виснаження», з невеликими за масштабом сутичками по лінії фронту.

New York Times повідомила, що розмінування полів є «надзвичайно повільним процесом», і «майже будь-який великий поштовх проти окопаних російських захисників, захищених мінними полями, призведе до величезних втрат».

Офіційні особи США побоюються, що це призвело до того, що Україна «не сприймає жертви».

Аналогічно Financial Times повідомила, що офіційні особи США тиснули на Україну, щоб вона «менше уникала ризику», щоб збільшити шанси військ прорвати російські лінії на півдні.

Українські офіційні особи заявили, що мінімізація втрат необхідна для збереження довгострокового бойового потенціалу України, повідомляє Wall Street Journal.

Лоренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона, сказав, що є різниця між ухиленням від ризику та безрозсудністю. Він стверджував, що неясно, чи Україна здобула б більше, якби здійснила масштабніші напади, «хоча втрати, безумовно, були б вищими».

«Україна повільно, але впевнено чинить опір, спричиняючи великі витрати, одночасно з’їдаючи російський потенціал», – сказав Фрідман.

Зі свого боку, Росія покладалася на «людські хвилі атак» під час свого зимового наступу на сході України, що призвело до значних втрат, зокрема серед найманців "Групи Вагнера".

Неназвані офіційні особи США нещодавно повідомили The New York Times, що пів мільйона українських і російських військових було вбито та поранено після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Російські сили склали 300 000 із цих оціночних втрат, у тому числі 120 000 загиблими. Кількість загиблих українських військових оцінюють у 70 тисяч.

Ні Росія, ні Україна не оприлюднили вичерпних оцінок жертв.