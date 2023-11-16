Палестинська влада спекулятивно прирівнює кількість жертв в Смузі Гази та в Україні

Після місяця війни між Ізраїлем і ХАМАСом, контрольоване ХАМАСом Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що станом на 13 листопада кількість загиблих від ізраїльських атак перевищила 11 000 осіб.

Ізраїль заперечує таку оцінку кількості загиблих, звинувачуючи ХАМАС у перебільшенні та використанні цивільних осіб як щита, а також обстрілі ізраїльських військ, розміщених для забезпечення маршруту евакуації цивільного населення.

Але Міжнародний дитячий фонд ООН або ЮНІСЕФ минулого тижня заявив, що кількість загиблих від ізраїльських авіаударів у Газі, ймовірно, точна.

А Сполучені Штати прагнуть звести до мінімуму жертви серед цивільного населення в Газі, спонукаючи Ізраїль зменшити кількість авіаударів і уникати ударів по цілях з потенційною цивільною присутністю, заявив Reuters 6 листопада високопосадовець Державного департаменту США.

Ізраїль розпочав повітряну та наземну операцію з метою знищення бойовиків ХАМАСу у Газі після атаки ХАМАСу 7 жовтня, у результаті якої загинуло щонайменше 1200 ізраїльтян та іноземців, переважно цивільних осіб, а ще 240 взяли в заручники.

Відтоді Міністерство охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, залишається основним джерелом інформації про жертви та загальну ситуацію в Газі.

Минулого тижня прем'єр-міністр палестинської влади Мохаммед Штаєх заявив на Паризькій конференції з гуманітарної ситуації в Газі, що ізраїльська армія лише за один місяць убила більше мирних жителів у Газі, ніж усі, хто загинув в Україні за 17 місяців:

"Скільки палестинців мають загинути, щоб ця війна закінчилась? Чи 10 000 загиблих за 30 днів достатньо? Це більше ніж загиблих за понад 530 днів в Україні".

Це порівняння вводить в оману.

Станом на вересень ООН підтвердила щонайменше 9701 загибель цивільних осіб в Україні. Київ стверджує, що цифри в десятки разів вищі. 11 000 смертей у Газі не перевірені незалежно. Палестинські дані не розрізняють жертви серед бойовиків та цивільних.

Дебати навколо кількості загиблих у Газі також піднімають питання журналістської чесності та довіри, оскільки провідні ЗМІ використовують інформацію, надану ХАМАСом.

Ті ж ЗМІ майже ніколи не використовують дані, надані українським урядом, покладаючись натомість на незалежно перевірену інформацію від міжнародних наглядових служб і агентств.

Серед тих, хто скептично ставиться до інформації, наданої ХАМАСом, і президент США Джо Байден. Виступаючи на пресконференції в Білому домі 25 жовтня, Байден сказав, що він "не впевнений у цифрі, яку використовують палестинці" для визначення кількості загиблих у контрольованому ХАМАСом Секторі Гази.

Незважаючи на запевнення ЮНІСЕФ, інформація Міністерства охорони здоров'я Гази не завжди точна. Були випадки, коли міністерство надавало неправдиву або оманливу інформацію. Наприклад, 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази звинуватило Ізраїль у завданні удару по лікарні Ahli Arab Hospital і вбивстві «щонайменше 500 осіб».

Обидві ці заяви виявилися неправдивими.

Ізраїльська та американська розвідки повідомили, що вибух у лікарні Гази «був спричинений палестинською ракетою, у якої відмовив двигун і вона розлетілась на дві частини, причому боєголовка влучила в парковку лікарні».

За оцінками американської розвідки, кількість загиблих може бути від 100 до 300, тоді як європейські спецслужби кажуть, що ця цифра становить «не більше 50».

Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та інші країни визнали ХАМАС терористичною організацією.

У 2006 році ХАМАС переміг на виборах до палестинської законодавчої ради, отримавши там більшість голосів, а в 2007 році силою захопив контроль над Сектором Гази, повністю поставивши територію під свій контроль.

Незалежно від того, чи точні дані Міністерства охорони здоров’я Гази, порівняння Штаєха з Україною є оманливим. Говорячи про «503 дні в Україні», прем’єр проігнорував ключові цифри загальних втрат з обох сторін російсько-української війни.

У серпні розвідувальні органи США вказали, що загальні українські та російські втрати вбитими та пораненими сягнули понад півмільйона осіб.

Що стосується втрат серед цивільного населення, то ситуація ще складніша, оскільки багато українських населених пунктів залишаються під російською окупацією, що робить їх недоступними для української влади для збору та ідентифікації тіл, а також для ООН та інших міжнародних спостережних органів для встановлення кількості загиблих.

Одним із прикладів є місто Маріуполь із довоєнним населенням 450 тис. осіб. Місто було зрівняно з землею російськими бомбардуваннями та збезлюднено.

За останні два роки супутникові зображення виявили численні масові поховання навколо та в Маріуполі, включно з тим, у якому, за оцінками, міститься щонайменше 9000 тіл.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило, що «зафіксувало 27 449 жертв серед цивільного населення в країні: 9 701 убитих і 17 748 поранених» з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року.

«Фактичні цифри значно вищі, через затримки в надходженні інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, також багато повідомлень все ще очікують підтвердження», — йдеться у звіті.

Начальник управління розслідування воєнних злочинів Генпрокуратури України Юрій Бєлоусов заявляє, що кількість жертв російської агресії серед цивільного населення в 10 разів перевищує дані ООН.

«Кількість загиблих громадян по всій Україні, тіла яких необхідно буде знайти та ідентифікувати на окупованих територіях, може сягнути 100 тисяч», — сказав Бєлоусов в інтерв’ю The Independent.

З 10 тисяч тіл, знайдених українською владою у звільнених містах і селищах, 3,5 тисячі досі не впізнані, ще 21,5 тисячі мирних жителів вважаються зниклими безвісти.

Деякі іноземні спецслужби та спостерігачі погоджуються з оцінками українського уряду. Глава оборонного відомства Норвегії Ерік Крістофферсен в інтерв’ю TV2, телеканалу, що належить уряду Данії, сказав, що втрати українських військових «ймовірно, перевищують 100 000 загиблих або поранених. Крім того, в Україні близько 30 тисяч мирних жителів, які загинули в цій страшній війні».