Іран спонсорує ХАМАС та Хезболлу, але каже, що це робить Україна

Росія та її союзники продовжують використовувати напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, щоб підірвати підтримку України Заходом.

Це включає неодноразові бездоказові заяви Москви про те, що західна зброя, призначена для України, потрапить на "чорний ринок".

Нещодавно високопосадовець із Ірану, союзника Росії, озвучив необґрунтовані звинувачення в тому, що шиїтське бойове угруповання Хезболла, яке базується в Лівані, і бойове угруповання ХАМАС, що базується в Газі, легко отримують доступ до незаконного ринку зброї через Україну. Це включає непідтверджену заяву про те, що Іран припинив постачання зброї цим групам.

"Розумієте, у минулому — хочу бути з вами абсолютно відвертим — ми надавали підтримку Хезболлі, ХАМАСу та Ісламському джихаду, беручи до уваги [як] міжнародне право, так і умови протистояння окупанту [Ізраїлю]", — цитує російське інформаційне агентство ТАСС слова міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдуллахіяна на 21-му форумі в Досі в Катарі 11 грудня.

Потім Абдуллахіян продовжив посилювати дезінформацію Кремля

"Якщо ви запитаєте мене, де вони можуть отримати зброю, то один із чорних ринків, звідки вони [ХАМАС і Хезболла] можуть її отримати, це Україна. Дуже легко, без особливих зусиль вони можуть отримати все, що [їм потрібно] в Україні".

Твердження є безпідставним і, ймовірно, неправдивим.

Немає жодних доказів того, що ХАМАС чи Хезболла можуть отримати зброю в Україні.

Навпаки, встановлено, що Іран раніше надавав фінансову та військову підтримку цим групам, а також надав військову та політичну підтримку, щоб допомогти Росії вести війну в Україні.

Від початку військових дій у жовтні Інститут вивчення війни, аналітичний центр із Вашингтона, округ Колумбія, заявив, що Кремль використовує "атаки ХАМАСу в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України".

Для досягнення цієї мети російські державні ЗМІ та офіційні особи стверджували, що "відсутність контролю" над поставками зброї США в Україну "призведе до того, що зброя опиниться в злочинному світі".

9 листопада Дмитро Медведєв, колишній російський президент і прем’єр-міністр, який нині є заступником голови Ради безпеки Росії, заявив без доказів, що "танки", "реактивні літаки", "ракети" та інше озброєння, надане Заходом для допомоги Україні в захисті проти Росії опиняться на "чорному ринку".

Сполучені Штати, Європа та Україна вживають багатосторонніх заходів, щоб забезпечити прозорість передачі зброї та її подальшого використання.

Уряд США оприлюднив "конкретні кроки", які він робить "для протидії загрозам, пов’язаним із потенційним переміщенням зброї у Східній Європі".

Уряд США згідно із законодавством зобов’язаний забезпечити використання оборонних виробів, що постачаються партнерам і союзникам США, за призначенням.

Україна, яка потребує західної зброї, щоб захистити себе від російського вторгнення, також має стимули боротися з незаконною контрабандою, яка може поставити під загрозу підтримку Заходу, яка й без того слабшає.

Колишня антикорупційна активістка, а тепер українська законодавиця Олександра Устинова розповіла The New York Times у травні, що в Україні "буквально гинули люди", щоб гарантувати, що зброя, надана Заходом, не була вкрадена чи втрачена.

У травневому інтерв’ю Reuters єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон сказала: "Ми не бачили жодної промислової контрабанди вогнепальної зброї з України".

Користувачі соцмереж також поширюють фейки з неправдивою інформацією про те, що Україна озброїла ХАМАС.

Це включає фейкове відео, яке приписують ВВС, у якому стверджується, що Україна постачає зброю ХАМАСу, і фейкову статтю Washington Post, в якій стверджується, що поставки зброї з України ХАМАСу зросли в три рази за місяць.

У 2022 році, перед війною Ізраїлю та ХАМАС, користувачі соцмереж також поширили неправдиву заяву про те, що Україна продала Хезболлі та ХАМАСу протитанкові ракетні комплекси Javelin, надані США.

У червні Polygraph.info задокументував неправдиву інформацію, поширену кількома ЗМІ, про те, що призначений для України Javelin опинився в руках мексиканського наркокартелю.

Головне українське розвідувальне агентство звинуватило Росію в розпалюванні цієї дезінформаційної кампанії, щоб змусити Захід призупинити поставки зброї в Україну.

Україна також звинуватила Росію у передачі ХАМАСу зброї, яку вона вилучила в Україні, хоча доказів на підтримку цього звинувачення немає.

Але підтримка Іраном бойовиків у регіоні добре задокументована.

Протягом десятиліть Іран підтримував Хезболлу, шиїтську мусульманську політичну партію та бойове угруповання, що базується в Лівані, чиє військове крило є потужнішим, ніж ліванська армія.

Хезболла відіграла важливу роль у конфлікті між Іраном та Ізраїлем, що триває десятиліттями, та конфлікті між Ізраїлем та Ліваном.

У 2020 році Державний департамент США оцінив, що Іран надав Хезболлі 700 мільйонів доларів на рік.

Експерти підрахували, що арсенал з понад 100 000 ракет Хезболли зріс майже в 10 разів після того, як бойовики почали війну з Ізраїлем у 2006 році.

Іран також надає ХАМАСу зброю, фінансування та навчання. Зв'язки між ХАМАСом та Іраном поглибилися після того, як ХАМАС виграв парламентські вибори в Палестині в 2006 році і силою захопив контроль над Сектором Гази в 2007 році.

Немає жодних ознак того, що Іран припинив цю підтримку. У листопаді Міністерство фінансів США наклало санкції на 21 пов’язану з Іраном фізичну та юридичну особу за участь "у незаконних фінансових схемах з метою отримання коштів для розпалювання конфлікту та поширення терору в регіоні". Ця незаконна діяльність включає підтримку "кількох регіональних проксі-груп", включаючи ХАМАС і Хезболлу.

Роль Ірану в атаці 7 жовтня залишається незрозумілою.

Іран також надав Росії військові безпілотні літальні апарати та іншу підтримку для ведення війни в Україні

США наклали санкції на іранців за надання цих безпілотників, зазначивши, що вони використовуються для нападу на цивільні цілі. США стверджують, що Іран порушив резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, "яка забороняє Ірану надавати Росії військові БПЛА без попереднього схвалення кожного окремого випадку Радою Безпеки ООН".