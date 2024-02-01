50 мільярдів від ЄС для України повинні мотивувати і американських платників податків – Шарль Мішель

Європейське рішення про надання Україні 50 мільярдів євро допомоги повинно стати сигналом і для американських платників податків. Таке сподівання висловив президент Європейської ради Шарль Мішель.

“Демонстрація того, що Євросоюз бере на себе відповідальність і демонструє лідерство… я сподіваюся, що це також допоможе тим у Сполучених Штатах, хто налаштований отримати конкретні результати в плані додаткової фінансової підтримки України”, – сказав посадовець.

Він також додав, що є багато партнерів-однодумців по всьому світу у справі підтримки України в її захисті проти жорстокої російської війни.

Як повідомляв Голос Америки, рішення лідерів ЄС було прийнято всупереч попередньому спротиву Угорщини.

Напередодні голосування Шарль Мішель оприлюднив символічне фото про настрій розмови кількох провідних європейських лідерів, котрі на світлині сидять за одним столом.

Усі – усміхнені та оптимістичні (а також більш замислена італійська лідерка Джорджія Мелоні) і лише один із них, як наголосив в ефірі брифінгу Голосу Америки кореспондент Богдан Цюпин – “набурмосений і понурий”. Йдеться саме про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як раніше повідомляв Голос Америки, саме Орбан у грудні проголосував проти рішення ЄС щодо фінансування підтримки України.

А щоб уникнути його вето на рішення про старт перемовин ЄС-Україна, європейцям довелося вдаватися до “хитрощів” – голосувати у момент, коли Орбан покинув залу. Тоді міжнародні ЗМІ активно обговорювали роль "кавової дипломатії".