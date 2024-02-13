Розвідка Естонії: Росія готується до військової конфронтації з Заходом у наступні 10 років

Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила у вівторок, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, і її може стримати контрнарощування збройних сил.

Голова розвідувальної служби Естонії Каупо Розін сказав, що оцінка базується на планах Росії подвоїти кількість сил, розміщених уздовж її кордону з членами НАТО Фінляндією та країнами Балтії Естонією, Литвою та Латвією.

"Росія обрала шлях, який є довгостроковою конфронтацією... і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", — сказав Каупо Розін журналістам під час публікації звіту про загрози національній безпеці Естонії.

Військовий напад Росії "дуже малоймовірний" у короткостроковій перспективі, зазначив він, частково тому, що Росія має тримати війська в Україні, і залишиться малоймовірним, якби Росія нарощувала сили в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність (військового російського нападу) буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", — додав Розін.

Естонія та інші країни Балтії збільшили свої військові витрати до понад 2% вартості своїх економік після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, а союзники по НАТО збільшили свою присутність у цих країнах.

Німеччина планує дислокувати 4800 боєздатних військових у регіоні до 2027 року, що стане її першим постійним іноземним розгортанням після Другої світової війни. Розін сказав, що НАТО та його союзники рухаються в правильному напрямку, щоб протистояти російській загрозі.

Розін не очікує російського прориву в Україні до президентських виборів в Росії у березні, оскільки для досягнення цієї мети їй знадобиться мобілізувати значно більше військ. Коментуючи заяви Трампа, де він припустив що США можуть не захистити союзників по НАТО від потенційного російського вторгнення, якщо вони не будуть витрачати достатньо на оборону, Розін сказав: "Такі заяви ніколи не допомагають".

Здатність Росії забезпечувати боєприпасами свої війська продовжує переважати над Україною, і якщо підтримка Заходу не буде збережена або посилена, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, додав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в неділю закликав Європу збільшити виробництво озброєнь, щоб підтримати Україну, і запобігти "потенційно десятиліттям конфронтації" з Москвою.

"НАТО не прагне війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями", – сказав він в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі і другої річниці російського вторгнення в Україну Єнс Столтенберг наполягає на тому, що союзникам "потрібно швидше відновити і розширити промислову базу, щоб збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси".