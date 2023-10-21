Блінкен: Двох громадян США - заручників ХАМАСу - вдалося звільнити

Двох американських громадян, яких ХАМАС утримував у заручниках від 7 жовтня, вдалося звільнити. Про це на брифінгу у ввечері в пʼятницю, 20 жовтня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ці двоє американців зараз у безпеці в руках ізраїльської влади в Ізраїлі. Ми очікуємо, що команда з посольства США побачить їх найближчим часом", - зазначив Блінкен.

Держсекретар не розкрив подробиць та умов звільнення заручників, зазначивши, що США продовжують спрямовувати зусилля, на те, щоб звільнити всіх американців, які перебувають у полоні в Газі.

"Ще 10 американців залишаються зниклими безвісти в цьому конфлікті. Ми знаємо, що деякі з них утримуються в заручниках ХАМАСу разом із приблизно 200 іншими заручниками в Газі. Серед них є чоловіки, жінки, молоді хлопці, молоді дівчата, люди похилого віку різних національностей. Кожен із них повинен бути звільнений", - зазначив Блінкен.

Водночас він подякував владі Катару за сприяння у звільненні заручників.

"Я дійсно не можу вдаватися в деталі того, що ми робимо, як ми це робимо. І все, що я можу сказати щодо Катару, це те, що ми дуже цінуємо їхню допомогу. Нічого крім цього я справді не можу сказати, тому що знову ж таки ми хочемо зосередитися на тому, щоб ті, хто лишається в заручниках, повернулися додому", - зауважив Блінкен.

Ентоні Блінкен наголосив, що США "твердо вірять, що Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищатися від того, що дуже важко передати словами", при цьому зауваживши на важливості забезпечення мінімальних жертв серед цивільного населення.

"Вони дійсно зобов’язані захищатися від цього, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що це більше не повториться. Але ми також чітко заявили, що те, як Ізраїль робить це, має значення. Зокрема, важливо, щоб операції проводилися відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, закону війни..., і щоб було зроблено все, аби мінімізувати втрати серед цивільного населення. І ми продовжуємо на цьому зосереджуватися. Ми також зосереджуємось на наданні допомоги людям у Газі, які її потребують", - наголосив держсекретар США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Катар, який посприяв поверненню кількох українських дітей з Росії, може бути посередником у переговорах із ХАМАСом.

У промові до американського народу, виголошеній 19 жовтня з Овального кабінету Білого дому, президент США Джо Байден заявив, що "ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію".

У пʼятницю, 20 жовтня, президент США Джо Байден подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України.

Крім того, міністерство фінансів США оголосило в середу, 18 жовтня, що воно наклало санкції на "ключових членів терористичної групи ХАМАС” з метою завадити фінансуванню організації.

Раніше, 17 жовтня, 105 американських законодавців надіслали листа до Міністерства фінансів США та Білого дому, висловлюючи "серйозну стурбованість" тим, що ХАМАС і афілійована з ним група під назвою "Палестинський ісламський джихад" використовують цифрові активи для фінансування своїх операцій і уникнення санкцій США, додає Reuters.

Дивіться також: