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Запит Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю зберігає глобальне лідерство Америки та дбає про її національну безпеку – міністерка Єллен
"Чи йдеться про аморальне вторгнення Росії в Україну, чи про жахливі атаки ХАМАСу на Ізраїль, лідерство Америки є незамінним", – заявила 20 жовтня міністерка фінансів США Дженет Єллен. За її словами, новий запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю “зберігає глобальне лідерство Америки та просуває наші основні інтереси, включаючи нашу національну безпеку”.
Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Єллен наголосила на важливості економічної допомоги, яку Байден просить у Конгресу. Це, разом із коштами на оперативну допомогу складає 16,3$ млрд із загального запиту на нову допомогу з програм щодо України обсягом 61,4$ млрд.
“Наша економічна допомога – поряд з десятками мільярдів доларів, наданих або виділених нашими союзниками – відіграла вирішальну роль у доблесному опорі України російській агресії, підтримуючи український тил у цій війні, – наголосила Єллен. – Незважаючи на шкоду, якої завдала війна Росії, Україна досягла прогресу в економічних реформах завдяки економічній допомозі, наданій Сполученими Штатами та іншими донорами. Продовження цієї підтримки з боку Сполучених Штатів і наших союзників є життєво важливим для уряду України та його здатності надавати такі основні послуги, як гуманітарна допомога та реагування на надзвичайні ситуації після ракетних ударів”.
Викликом для світової економіки також назвала Єллен напад ХАМАСу та його вплив на регіон.
“Це також підкреслює потребу в сильних міжнародних фінансових установах, які готові реагувати на економічні наслідки таких несподіваних криз”, – вважає посадовиця.
Якщо Росія переможе в Україні, колективній глобальній та економічній безпеці буде завдано великого удару, наголосила експертка. А якщо нестабільність пошириться на Близький Схід, то ризики, з якими стикаються демократії, зростуть.
“І якщо ми не будемо керувати міжнародними економічними питаннями, це зроблять інші країни. Ми сподіваємося, зокрема, на Конгрес, щоб не допустити цього”, – підсумувала очільниця Мінфіну США.
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Урсула фон дер Ляєн: Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від підтримки України
Європейський Союз продовжить надавати допомогу Україні, а події на Близькому Сході не відволікатимуть Брюссель від підтримки Києва. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в пʼятницю 20 жовтня під час візиту в Білий дім.
Президент США Джо Байден проводить 20 жовтня у Білому домі переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Серед питань – війна Ізраїлю та ХАМАСу, а також продовження підтримки України.
Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки Українипрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
“Дозвольте мені також підкреслити, що події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки України. Ми вже надали Україні майже $90 млрд допомоги. Сюди входить фінансова підтримка для української економіки, військове обладнання, гуманітарна допомога та підтримка 4 мільйонів біженців”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
За словами президентки Єврокомісії, в наступні 4 роки, Європейський Союз збирається надати ще 50 млрд євро допомоги Україні.
“Завдяки спільним діям ми також забезпечуємо, щоб здатність Росії вести війну була максимально обмежена, а також щоб винні понесли відповідальність. Путін остаточно програв. Він закопує Росію в землю”, – додала Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Президентка Європейської комісії говорила що вона "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
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Любов завбільшки з кита. Відео
Ілюстрація української художниці у синьо-жовтих кольорах стала муралом у Рейк’явіку, Ісландія.
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"Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди". США та союзники реагують на зустріч Орбана з Путіним - ЗМІ
Українська кров на його руках, знищення Європи в голові… звичайно, Путін – найкращий друг ОрбанаГай Ферхофштадт
Європейські та світові політики та посадовці жорстко розкритикували президента Угорщини Віктора Орбана після його зустрічі та рукостискання з президентом Росії Путіним у Пекіні 17 жовтня.
На думку президента Чехії Петра Павела, метою такої зустрічі для Путіна стало розірвати єдність Європи. “Як неодноразово було показано, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без жодних переговорів з його боку, просто припинивши напади та вивівши свої війська з території України. Він проводить ці зустрічі лише з метою розірвати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися його тактиці”, - наводить слова Павела видання Guardian.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що фотографії рукостискання Орбана з Путіним є “дуже, дуже неприємні” та суперечать логіці.
Гай Ферхофштадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії та депутат Європарламенту, прокоментував на своїй сторінці в мережі Х: “Українська кров на його руках, знищення Європи в голові… звичайно, Путін – найкращий друг Орбана”.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу France 24 зазначив, що він сподівається, що Орбан “принаймні вимив руки” після рукостискання з Путіним.
Зустріч Орбана з Путіним є першою зустріччю російського президента з лідером держави Європейського Союзу з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року, зауважує американське видання The Washington Post. Також Угорщина є країною-членом Міжнародного кримінального суду, однак, угорські посадовці зазначали раніше, що країна не заарештує Путіна за ордером суду, якщо він приїде до Угорщини, як повідомляло агентство Reuters.
Зустріч з Путіним також викликала занепокоєння серед союзників Угорщини по НАТО. Як повідомляє американська мережа Bloomberg, посли країн-членів НАТО у Будапешті, разом зі Швецією, скликали термінову нараду 19 жовтня для обговорення ситуації.
Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував зустріч Орбана з Путіним, написавши на своїй сторінці у мережі Х: “Лідер Угорщини вирішив стояти разом з людиною, чиї [військові] сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні, і він є один такий серед наших союзників. Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди”.
Посолка Німеччини в Угорщині Юлія Гросс погодилася з ним. “Отже, Путін повинен припинити свою загарбницьку війну проти України, припинити бомбардування мирних жителів, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі й обговорювалося, напевно?” – цитує посолку The Guardian.
Американське видання The Washington Post схарактеризувало зустріч як “поштовх підтримки” для Кремля. Водночас представники уряду Орбана відкинули усі звинувачення на адресу угорського прем’єр-міністра.
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Спікеріада у США: республіканець Джим Джордан втретє програв голосування за спікера
Конгресмен-республіканець Джим Джордан програв третє голосування на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Він отримав 194 голоси, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.
25 представників Республіканської партії проголосували за інших кандидатів в той час, коли для успіху Джордан міг втратити щонайбільше 5 голосів однопартійців. 210 голосів отримав кандидат від демократів Хакім Джеффріз. Станом на 20 жовтня, Палата представників Конгресу США не може обрати спікера вже 16 днів. Після голосування Джордан заявив, що продовжить боротьбу і спробує отримати більше голосів.
Палата представників Конгресу США зібралась у пʼятницю 20 жовтня на ще одну спробу обрати спікера після того, як Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, програв два голосування.
Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу. У першому турі голосування проти кандидатури Джордана проголосували 20 республіканців, у другому – 22.
"Ми в дуже поганій ситуації", – заявив після підрахунку голосів попередній спікер, представник Республіканської партії Кевін Маккарті. "Думаю, що ми незабаром підемо на конференцію і побачимо, у якому напрямку ми рухатимемося. Це проблема для партії, що ми в цій ситуації. І це 4 відсотки, вісім членів [Палати представників], божевільних членів на чолі з Ґетцем, які поставили нас у погану ситуацію", – говорить Маккарті.
Ми в дуже поганій ситуаціїКевін Маккарті
На пресконференції перед голосуванням Джим Джордан заявив, що спікера необхідно обрати, щоб розглянути питання допомоги Ізраїлю та інші питання. “Це іще один аргумент, чому потрібно повернути до роботи Палату представників. Щоб ми могли розглянути запит Байдена на додаткові асигнування. Але ми не можемо цього зробити, не можемо проголосувати за це, ми не можемо прийняти нічого в цьому пакеті, доки не повернемо Палату до роботи”, – заявив напередодні Джордан.
В п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, загальним обсягом 105 млрд доларів.
Джордан наголосив, що Конгрес не зможе розглянути запит поки Палата представників заблокована. “Ми мали чудову розмову і ми будемо продовжимо ці перемовини. Але, як я вже казав раніше, найшвидший спосіб приступити до роботи для американського народу — це обрати спікера, щоб палата представників працювала і ми могли вирішити нагальні питання. Наш план на ці вихідні полягає в тому, щоб якнайшвидше обрати спікера до Палати представників, щоб ми могли допомогти американському народу”, – додав Джордан.
19 жовтня Джим Джордан, за повідомленнями медіа, вирішив, що не домагатиметься проведення третього голосування за затвердження його кандидатури, оскільки йому не вдалося схилити на свій бік необхідну для цього кількість однопартійців. Однак згодом він оголосив продовження боротьби за посаду спікера.
Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдається об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліза.
Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.
Дивіться також: Брифінг. Байден просить у Конгресу понад $61 млрд для України
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