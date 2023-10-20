Запит Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю зберігає глобальне лідерство Америки та дбає про її національну безпеку – міністерка Єллен

"Чи йдеться про аморальне вторгнення Росії в Україну, чи про жахливі атаки ХАМАСу на Ізраїль, лідерство Америки є незамінним", – заявила 20 жовтня міністерка фінансів США Дженет Єллен. За її словами, новий запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю “зберігає глобальне лідерство Америки та просуває наші основні інтереси, включаючи нашу національну безпеку”.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Єллен наголосила на важливості економічної допомоги, яку Байден просить у Конгресу. Це, разом із коштами на оперативну допомогу складає 16,3$ млрд із загального запиту на нову допомогу з програм щодо України обсягом 61,4$ млрд.

“Наша економічна допомога – поряд з десятками мільярдів доларів, наданих або виділених нашими союзниками – відіграла вирішальну роль у доблесному опорі України російській агресії, підтримуючи український тил у цій війні, – наголосила Єллен. – Незважаючи на шкоду, якої завдала війна Росії, Україна досягла прогресу в економічних реформах завдяки економічній допомозі, наданій Сполученими Штатами та іншими донорами. Продовження цієї підтримки з боку Сполучених Штатів і наших союзників є життєво важливим для уряду України та його здатності надавати такі основні послуги, як гуманітарна допомога та реагування на надзвичайні ситуації після ракетних ударів”.

Викликом для світової економіки також назвала Єллен напад ХАМАСу та його вплив на регіон.

“Це також підкреслює потребу в сильних міжнародних фінансових установах, які готові реагувати на економічні наслідки таких несподіваних криз”, – вважає посадовиця.

Якщо Росія переможе в Україні, колективній глобальній та економічній безпеці буде завдано великого удару, наголосила експертка. А якщо нестабільність пошириться на Близький Схід, то ризики, з якими стикаються демократії, зростуть.

“І якщо ми не будемо керувати міжнародними економічними питаннями, це зроблять інші країни. Ми сподіваємося, зокрема, на Конгрес, щоб не допустити цього”, – підсумувала очільниця Мінфіну США.