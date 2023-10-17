«Дипломатичним проривом» називають західні оглядачі повернення з Росії чотирьох українських дітей, чиєму возз’єднанню з родинами посприяв Катар. Оглядачі зазначають, що роль Катару як посередника може посилитися на тлі військових дій між Ізраїлем та ХАМАСом у Смузі Гази.

Низка англомовних ЗМІ пише, що у понеділок Катар та українські урядовці заявили, що вдалося повернути додому в Україну чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років після того, як Катар взяв участь у переговорах як посередник.

За повідомленнями ЗМІ, одна дитина вже повернулася до своєї сім’ї в Україні, а інша зараз зі своєю матір’ю повертається через Катар. Решта дітей має повернутися в Україну цього тижня.

Катар говорить, що виробив механізм повернення українських дітей з Росії

За повідомленням Forbes, Міністерство закордонних справ Катару заявило, що після місяців таємних дипломатичних переговорів, які проводилися на прохання Києва, вдалося домовилося не лише про повернення цих чотирьох дітей, але і про цілий механізм, який допоможе поверненню дітей з Росії до їхніх родин в Україні.

Міністерка міжнародного співробітництва Катару Лолва Аль Хатер заявила, що репатріація є «лише першим кроком», зауважує Forbes. Вона сказала, що «продовжуватиме своє посередництво в цьому та інших контекстах» і додала, що сподівається, що ця схема «прокладе шлях» до ослаблення напруженості між Москвою та Києвом.

Газета Washington Post повідомила, посилаючись на неназваного українського чиновника, що українські діти пройшли через посольство Катару в Москві та звідти різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші поїхали через Білорусь, і поїздка включала кілька видів транспорту, включаючи дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар, сказав чиновник, якого цитує WP.

Катар бачить себе посередником не лише у переговорах з Росією, але і на Близькому Сході

Часопис Forbes називає цю подію «дипломатичним проривом», який охоплює «одне з найбільш чутливих питань війни» – депортацію тисяч українських дітей, і яке «призвело до звинувачень у воєнних злочинах проти президента Росії Володимира Путіна».

Американський щоденник Washington Post (WP) зауважує, що Катар уже не вперше бере участь у делікатних переговорах.

«Ця невелика країна Перської затоки часто була ключовим учасником переговорів у глобальних кризах і могла б зіграти важливу роль у переговорах щодо триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАСом, бойовим угрупованням, яке контролює Сектор Гази», – зауважує вашингтонська газета.

Як додає WP, деякі високопоставлені лідери ХАМАСу живуть у Катарі, тому для Дохи важливо показати, що вона є ефективним дипломатичним посередником, а не лише безпечним притулком для ймовірних терористів.

Західні аналітики вважають участь Катару в такого роду переговорах «суперечливою» через зв’язки країни зі Заходом з одного боку, а з іншого – через зв’язки країни з тими, хто оголосив себе ворогами Заходу.

«Роль Катару здається суперечливою, оскільки він є одним із головних союзників Сполучених Штатів поза НАТО, але він також зберігає зв’язки з організаціями, проти яких США вводять санкції, такими як ХАМАС, Талібан та Іран», — сказав Ельхам Фахро, науковий співробітник Лондонського аналітичного центру Chatham House.

Він додає, що успіх Катару в цих переговорах може зміцнити його «репутацію глобального дипломатичного посередника».

Як нагадує WP, у червні прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані, який також є міністром закордонних справ, відвідав Москву, де зустрівся з Путіним та іншими високопосадовцями.

Наступного місяця він відвідав Україну, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час тієї поїздки він також пообіцяв надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на охорону здоров’я, освіту та розмінування. Під час цього візиту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль публічно подякував Катару за готовність виступити посередником у поверненні українських дітей з Росії.

У березні 2023 року судді Міжнародного кримінального суду в Гаазі видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яких вони звинуватили їх у воєнних злочинах, заявивши, що обидва несуть індивідуальну відповідальність за «незаконну депортацію» та «незаконне переміщення» українських дітей до Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив тоді ордери на арешт як «обурливі та неприйнятні», він додав також, що Росія не є стороною Міжнародного кримінального суду, тому ці ордери її не стосуються.

Як повідомляв Голос Америки, за офіційними даними української влади, Росія незаконно депортувала майже 20 тисяч неповнолітніх українців. При цьому за деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч. Близько 400 з них Україні вдалося репатріювати.

В інтерв’ю Голосу Америки наприкінці вересня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Україні бракує міжнародних механізмів, які допомагали б повертати українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Занепокоєння відсутністю такого механізму висловило минулого тижня також Управління ООН з прав людини.