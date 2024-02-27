Ситуація дуже серйозна. Держдеп про поле бою в Україні

Ситуація на полі бою в Україні наразі є "дуже серйозною", оскільки українські військові відчувають брак боєприпасів через затримку із пакетом допомоги від США. Про це на брифінгу 27 лютого заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він наголосив, що українські війська на передовій не мають достатньо боєприпасів, необхідних для відсічі російській агресії.

"Вони продовжують хоробро воювати, вони продовжують мужньо боротися, вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати, але тепер їм доводиться економити їх, тому що Конгрес США не зміг ужити заходів", - сказав Міллер.

Міллер зазначив, що у Вашингтоні очікують, що українські сили й надалі "продовжать хоробро воювати та досягати успіхів, як вони останнім часом це робили, передусім у Чорному морі, але їм буде значно складніше, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

Саме тому, за словами речника Держдепу, президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні фінансування для Києва в Конгресі.

"Ми переконані, якщо Палата представників винесе на голосування питання допомоги Україні, її буде ухвалено. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок, провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує", - наголосив він.

Водночас коментуючи заяви про те, що Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України, Міллер зазначив, що США не допускають такої можливості.

"Президент дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну. Генеральний секретар НАТО виключив участь військ НАТО в Україні... шлях до перемоги України зараз лежить через Палату представників Сполучених Штатів. Це те, що найбільше потрібно Україні", - сказав Міллер

Як повідомляв Голос Америки, у вівторок, 27 лютого, Джо Байден провів зустріч із конгресменами в Овальному кабінеті Білого дому. Перед зустріччю президент США наголосив на необхідності допомоги Україні, цю потребу він назвав "нагальною", а наслідки "бездіяльності" Конгресу – "жахливими".

Після зустрічі спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників Конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших".

Шумер зауважив, що учасники намагались переконати Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні. "У цій кімнаті був консенсус: Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо їм зброї і не надамо її швидко", - сказав Шумер після зустрічі.

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