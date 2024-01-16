"Недосяжний мирний план". Американські ЗМІ - про виступ Зеленського на Давосі

Тема війни в Україні на форумі у Давосі була помітною, але не домінувала, про це йдеться у статті New York Times. Чиновники та бізнесмени з Європи та всього світу продовжують висловлювати підтримку Україні та занепокоєні тим, що вона втрачає зовнішню фінансову підтримку. Водночас вони публічно та приватно наполягають на дипломатичному припиненні війни, пишуть автори статті.

Зеленський у своїй промові пропагував український мирний план та закликав посилити санкції проти Росії. Але, на відміну від свого торішнього виступу на форумі, Зеленський не закликав до надання зброї для нових наступальних операцій, зазначається в матеріалі NYT.

Мирний план Зеленського передбачає повний вихід російських сил з усієї території України, включно з Кримом, виплату репарацій і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Автори статті NYT, посилаючись на аналітиків та політиків, що підтримують цю ініціативу, вважають усі ці вимоги "недосяжними, з огляду на поточний баланс сил на полі бою".

Видання The Washington Post натомість цитує у своїй статті російського президента Володимира Путіна. Виступаючи на нараді муніципальних чиновників, він описав "формулу миру" Зеленського як фактичну заборону на мирні переговори з Москвою, оскільки "це набір вимог, що забороняють переговорний процес. А заклики до мирних переговорів Путін назвав "спробою змусити Росію відмовитися від досягнутих здобутків", додавши, що це "неможливо".

Автори The Washington Post також пишуть про те, що Зеленський під час форуму у Давосі намагається зберегти увагу політичних лідерів до війни в Україні на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом. Конфлікт на Близькому Сході привертає велику увагу світової спільноти на тлі можливого розширення конфлікту в регіоні, пише видання.

Телеканал CNN під час прямого ефіру з Давосу показав розмову із заступником Офісу українського президента Ростиславом Шурмою. Той зазначив, що промова Зеленського була добре прийнята та підтримана гостями економічного форуму.

Відповідаючи на питання про те, чи отримав президент Зеленський запевнення у західній підтримці від учасників форуму, Шурма відповів, що Україна "впевнена у партнерах".

"Ми абсолютно впевнені в наших партнерах, в тому, що отримаємо всю необхідну підтримку. Очевидно, ми розуміємо, що є певні затримки через внутрішню політику... Ми розуміємо, що ці кілька місяців, які знадобляться ЄС та Сполученим Штатам, щоб ухвалити рішення, ми зможемо вижити та впоратись із цим", - заявив в ефірі CNN Шурма.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 16 січня назвав російського президента єдиною причиною продовження конфліктів у світі та закликав приєднатися до української "формули миру".