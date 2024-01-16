Низка африканських країн у Давосі виступила з «потужними» меседжами щодо України – радниця керівника ОП

Західні партнери України висловили однозначну підтримку її мирного плану й закликали представників Глобального Півдня «чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки». Про це журналістам у Брюсселі за результатами четвертого раунду переговорів щодо формули миру, який відбувся у неділю в Давосі, повідомили посадовці ЄС на умовах анонімності.

«Хоча партнери з Глобального Півдня загалом висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням, деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії», – сказано у повідомленні. Чиновники, втім, не зазначили, хто саме з учасників зустрічі пропонував враховувати позицію РФ.

У відповідь українська сторона, як повідомили неназвані посадовці ЄС, наводила приклади минулого діалогу і міжнародних угод із Росією, які вона порушувала. Учасники, що представляли Африку, підкреслили «важливість надісланого Україною повідомлення про те, що хулігани не завжди перемагають, і ширшу нестабільність, яку дії Росії вносять, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони».

Старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна вважає, що чергова зустріч радників з національної безпеки, яку ініціювала Україна у Давосі щодо формули миру, була «успішною».

«Я можу порівнювати, це була четверта зустріч. Перша була в Копенгагені, тоді було 16 країн, і кожного разу в нас зростала кількість країн і організацій. Цього разу понад 80, – сказала Зарівна в етері Радіо Свобода з Давосу. – Моє особисте відчуття: ця зустріч була дуже контентно потужною, було багато нових, цікавих напрацювань і звернень. Цього разу була така кількість країн, які хотіли виступити зі своїми зверненнями, що ми вибилися з часу. Не буду називати, але була ціла низка звернень африканських країн із дуже потужними меседжами. Тому я вважаю цю зустріч дуже успішною і найбільш змістовно наповненою й активною».

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки і політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій. Серед них не було Китаю, хоча українська сторона запрошувала його і продовжить це робити, наголосив у Давосі глава ОПУ Андрій Єрмак, бо «для нас важливо, щоб Китай був за столом». У Пекіні, чия делегація 14 січня прибула до Швейцарії, відсутність свого представника на переговорах про український план миру поки не коментували.

Як повідомляв раніше Голос Америки, напередодні форуму у неділю міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що до зусиль, щоб припинити війну між Україною та Росією, має бути залучений і Китай. «Китай відіграє значну роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні», – заявив Ігнаціо Кассіс.

Він також зазначив, що заявив, що країни, які вели діалог з Росією, такі як Бразилія, Індія та Південна Африка, залучені до дискусій у Давосі та могли б зіграти важливу роль.

«Участь альянсу БРІК дуже важлива, оскільки ці країни мають стосунки з Росією... Усе це може створити цей колективний рух, щоб залучити країни, які знаходяться далеко від конфлікту, але можуть зіграти певну роль у впливі на Китай і Росію», — сказав Кассіс.

Половина учасників переговорів про мирний план України, що пройшли в Давосі, представляли Глобальний Південь – так називають країни, що розташовані переважно в південній півкулі. Географічно цей сектор об'єднує Африку, Азію, Латинську Америку і є найбільшою групою в ООН, налічуючи загалом дві третини її представників.

Інтерес до Глобального Півдня в України зріс після повномасштабного російського вторгнення, адже низка країн із цієї групи утрималися від засудження дій Росії й підтримує з нею зв’язки.