Блінкен: Кремль маніпулює темою Голокосту, щоб приховати зловживання в Україні

Другі республіканські президентські дебати 27 вересня, у яких взяли участь 7 претендентів, і які не відвідав колишній президент Дональд Трамп, не похитнули його позиції серед виборців партії як безумовного лідера у перегонах за здобуття республіканської номінації на пост президента США.

Багато кандидатів [критикували] Трампа. Але... недостатньо, щоб це мало вплив

Традиційно, дебати серед претендентів на партійну президентську номінацію розглядались як шанс для кандидатів досягти переломного моменту у кампанії, показавши себе, і здобути додаткову підтримку виборців, зазначає видання Washington Post. Однак, республіканські дебати у серпні та вересні багато в чому тільки підтвердили й закріпили лідерство Трампа серед республіканських претендентів.

“Багато кандидатів [критикували] Трампа. Але... недостатньо, щоб це мало вплив. Зрештою, я вважаю, що статус-кво [залишається]”, - зазначив стратег Республіканської партії Майк Деннегі, якого цитує Washington Post.

У чому сенс? Все це другорядне шоу – радник Трампа

На додаток, республіканські дебати 27 вересня дивилося приблизно 9,5 мільйонів глядачів, що є на 27% менше, ніж майже 13 мільйонів глядачів, які споглядали дебати 23 серпня, пише видання Politico. Це “не є хорошим знаком для кандидатів, ім’я яких не є Дональд Трамп”, - додає видання.

Хоча республіканські претенденти посилюють критику колишнього президента, зокрема і на дебатах минулого тижня, а також покладають надії на наступні дебати у листопаді, щоб досягти зменшення підтримки Трампа, багато хто у Республіканській партії скептично ставиться до того, що дебати можуть кардинально змінити перегони, зазначає Washington Post.

“Ці дебати зовсім не змінили траєкторію республіканської [кампанії з визначення кандидата у президенти], тому настає момент, коли треба запитати себе: “У чому сенс?” Все це другорядне шоу”, — сказав старший радник Трампа у передвиборчій кампанії Кріс ЛаЧівіта, якого цитує Washington Post.

Серед учасників дебатів, згідно з опитуваннями, проведеними організаціями 538, Washington Post та Ipsos, найкращі результати показали губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі та підприємець Вівек Рамасвамі.

Зараз мова йде не про Трампа, а про те, щоб вижити й рухатись вперед. Ти маєш потрапити до фіналу

Десантіс, Рамасвамі й Гейлі наразі посідають відповідно друге, третє і четверте місце після Трампа у рейтингу республіканських претендентів, згідно з даними організації 538. Їхня мета – посісти друге місце і вийти на пряме змагання з Трампом за республіканську президентську номінацію.

“Зараз мова йде не про Трампа, а про те, щоб вижити й рухатись вперед. Ти маєш потрапити до фіналу… отже, якщо ти вийдеш на вершину цієї групи, то ти потрапиш до гри за чемпіонський титул. А як тільки ти потрапиш на матч чемпіонату, все може бути”, - зазначив у інтерв'ю Washington Post один з радників виборчої кампанії Десантіса, який захотів залишитись анонімним.

Однак, інші значні фігури в республіканській партії тверезо оцінюють шанси претендентів посунути Трампа у боротьбі за номінацію.

Зокрема, металургійний магнат Енді Сабін, який підтримує сенатора Тіма Скотта, зазначив в розмові з Washington Post: “Ніщо в дебатах не вплине на ту основну базу [виборців] Трампа. Найкращий варіант [для інших претендентів] – Трамп самознищиться через усі свої проблеми з законом. Другий найкращий варіант — він отримає номінацію й обере одного з [республіканських претендентів] своїм віцепрезидентом”.

Також дотепер жодні події чи зусилля опонентів не змогли значною мірою похитнути популярність і підтримку Трампа серед його затятих прихильників. Наразі Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення у чотирьох судових справах, а також проти нього подано чимало цивільних позовів.

Кампанія проти Трампа не досягає мети

На додаток, як повідомляє видання New York Times, консервативний республіканський комітет політичної дії під назвою Win It Back, який розгорнув кампанію політичної реклами проти Трампа, з’ясував, що така реклама має вкрай обмежений ефект.

Будь-яка традиційна реклама з нападками на президента Трампа мала зворотний ефект або не вплинула на його виборчу підтримку

Комітет витратив 6 мільйонів доларів і розробив понад 40 рекламних роликів для показу у штатах Айова та Південна Кароліна з метою знизити підтримку Трампа серед виборців-республіканців. Однак, за словами голови комітету Девіда Макінтоша, якого цитує New York Times, “усі спроби підірвати його консервативні відзнаки щодо конкретних питань були неефективними”.

Макінтош розповів, що навіть переглядаючи відео із повним контекстом про те, як Трамп говорить щось таке, проти чого вони виступають, республіканські виборці “знаходять спосіб це виправдати та відкинути”.

“Будь-яка традиційна реклама з нападками на президента Трампа мала зворотний ефект або не вплинула на його виборчу підтримку та прихильність [до нього]”, — додав Макінтош. “Це включає рекламу, яка здебільшого містить відео, на якому він сам виголошує або ліберальні, або дурні коментарі”.

Комітет з’ясував, що найбільш ефективно використовувати ідеї та повідомлення, які не викликають відвертої негативної чи захисної реакції серед прихильників колишнього президента. Це може бути занепокоєння щодо його здатності перемогти Джо Байдена, ідею про втому від Трампа через те, що він відволікає і поляризує країну, а також здійснює нападки на консервативних лідерів з власних особистих інтересів.

“Важливо роззброїти глядача на початку реклами, показавши, що особа, у якої беруть інтерв’ю на камеру, є республіканцем, який раніше підтримував президента Трампа, інакше глядач автоматично насторожиться, припускаючи, що речник - це просто ще один ненависник Трампа, думку якого слід просто відкинути”, - цитує Макінтоша New York Times.