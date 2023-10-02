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- Голос Америки
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України вже незабаром
Сполучені Штати незабаром оголосять новий пакет допомоги для України, щоб засвідчити свою підтримку. Про це заявила у вівторок, 26 вересня, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Так вона прокоментувала заяву Кремля про те, що “втома” Заходу від України зростатиме у США та інших країнах.
Відповідаючи на запитання про те, чи виключення фінансування України із тимчасової бюджетної резолюції Конгресу для уникнення шатдауну є показником втоми від війни, Жан-П’єр заявила, що за Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція.
Якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється.
“Ось наше послання Путіну. Президент створив коаліцію із понад 50 країн, які надають Україні допомогу. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. За Україною стоїть дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється,” — сказала речниця Білого дому.
Вона зауважила, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.
“Ми продовжуватимемо просувати пріоритети нашої національної безпеки, тому що, допомагаючи Україні, ми також захищаємо та забезпечуємо національну безпеку американського народу,” — додала Жан-П’єр.
Білий дім сподівається, що кошти для України таки виділять
За словами речниці, грошей на підтримку України наразі достатньо, щоб задовольнити нагальні потреби на полі бою, однак це не довгострокове рішення.
Посадовиця заявила, що Білий дім очікує, що Конгрес все ж виділить кошти на підтримку України. Вона наголосила, що спікер Палати представників Кевін Маккарті сам неодноразово казав про необхідність робити все можливе, аби переконатися, що Україна має необхідну зброю, а в Конгресі є двопартійна підтримка щодо продовження фінансування України.
“Не забуваймо, що наша мета — переконатися, що хоробрі люди України можуть боротися за свою свободу та демократію. І це те, що президент хоче бачити й надалі. І не лише ми, а й республіканці та демократи в Конгресі, також хочуть, щоб фінансування України продовжувалось,” — сказала Карін Жан-П'єр.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на тлі ухвалення закону про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні, законодавці від обох партій закликали колег продовжити фінансову підтримку України. А лідери республіканців та демократів в Сенаті виступили зі спільною заявою на підтримку Києва.
Хаос серед республіканців у Палаті представників
Тимчасова бюджетна резолюція, яку ухвалив Конгрес забезпечила безперебійну роботу уряду на 45 днів, тобто до 17 листопада. Однак Карін Жан-Пʼєр наголошує: Конгрес не має чекати з ухваленням бюджету до листопада, бо чергова криза “не має виправдання”, а ухвалення бюджету для забезпечення роботи уряду — базове завдання законодавців.
“Американський народ ситий по горло. Їм набридли політичні ігри. Їм потрібен уряд, який працює”, — заявила вона.
Посадовиця зауважила на "хаос" у крилі республіканців у Палаті представників. За її словами, політичні гравці із крайньо правих республіканців у палаті представників, які блокували ухвалення бюджету із коштами для України, ледь не привели країну до кризи. Окрім грошей для України, вони також закликали скоротити фінансування програм, які є критично важливими для американців по всій країні, сказала речниця Білого дому. Зокрема, йдеться про програму Meals on Wheels, яка запроваджена, щоб подолати голод та ізоляцію людей похилого віку та ініціативи у сфері освіти.
“У республіканському крилі є екстремальна група людей, яка висуває ці крайні законодавчі акти, що завдають шкоди американським сім’ям. Вони намагаються вразити нас, і вони ледь не закрили уряд”, — зазначила посадовиця.
Жан-Пʼєр закликала лідерів партії “розібратися із цим питанням”.
“Те, що ми бачили на вихідних взагалі не повинно було статися. Вони не мали довести нас до краю, як вони це зробили”, — сказала вона.
Серед республіканців у Палаті представників є група законодавців, які виступають проти допомоги Україні. Конгресмен-республіканець від Флориди Метт Ґетц напередодні заявив, що цього тижня він з однопартійцями спробують усунути спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті після того, як той привітав майже одностайне голосування за законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.
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- Голос Америки
МЗС Словаччини звинувачує Росію у втручанні у вибори
За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється.Карін Жан-П'єр
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори, відповідну заяву відомство оприлюднило у понеділок, 2 жовтня, після того, як партія Smer-SD здобула перемогу на парламентських виборах в країні. Лідер цієї партії Роберт Фіцо, якого критики вважають проросійськи налаштованим, був запрошений сформувати уряд.
МЗС Словаччини заявило про втручання у вибори, реагуючи на коментарі голови російської служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. Ще до виборів Наришкін заявив про те, що центристська партія “Прогресивна Словаччина” є “довіреними особами США”.
“Прогресивна Словаччина” підтримує Україну, і на виборах прийшла другою, отримавши 18% голосів, тоді як Smer-SD посіла першість, її підтримали 23% виборців.
“Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці”, – йдеться у заяві МЗС Словаччини, яку цитує мережа AFP.
МЗС Словаччини також викликало співробітника російського посольства і зажадало від Росії “припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини”.
Москва відкинула звинувачення словацького уряду, заявивши, що “ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн і не беремо участь у зміні режиму”.
Коментуючи вибори у Словаччині, американські посадовці заявили, що продовжать працювати з партнерами по НАТО задля забезпечення тривалої підтримки для України, яка протистоїть російській агресії.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також зауважила, що США створили коаліцію з понад 50 країн, куди входить і Словаччина, для допомоги Україні, а також згуртували понад 140 країн в ООН, щоб засудити вторгнення Росії в Україну.
“За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе пережити нас, то він помиляється. Він помиляється. І тому незабаром ми оголосимо ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України”, - додала Жан-П’єр.
Своєю чергою, речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що США ознайомлені з повідомленнями про російське втручання у вибори у Словаччині.
“Ми тісно спілкуємося з нашими словацькими колегами щодо [повідомлень про втручання]. Загалом щодо виборів, я скажу, що Словаччина, звичайно, є ключовим союзником НАТО, партнером і другом Сполучених Штатів. Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядом, обраним словацьким народом, для просування наших спільних цілей і взаємних інтересів. І, як я вже говорив про низку країн на цій трибуні, Сполучені Штати не приймають жодної сторони в іноземних виборах. Єдиний наш інтерес – у вільному та чесному виборчому процесі”, - заявив Міллер.
На виборах у Словаччині партія Роберта Фіцо отримала 42 місця зі 150 у парламенті. Тепер вона шукатиме партнерів для створення урядової коаліції. Потенційним партнером Smer-SD може виступити партія Hlas-SD, яка отримала 27 місць, як повідомляє AFP. Hlas-SD виникла у 2020 році, відколовшись від Smer-SD.
Третім членом коаліції може стати націоналістична проросійська Словацька національна партія, яка набрала 5,6% голосів, зазначає британське видання The Guardian. В такому складі коаліція може мати 79 місць у 150-місному парламенті.
- Голос Америки
Держдеп: Більшість коштів на безпекову допомогу Україні вже вичерпано, Конгрес має вжити заходів
Хоча у США є можливість продовжити підтримувати здатність України захищатися в найближчій перспективі, більшу частину наявного фінансування безпекової допомоги вже вичерпано, тож Конгресу необхідно вжити заходів. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 2 жовтня.
При цьому він не уточнив, як довго США зможуть надавати Україні допомогу без відповідного рішення Конгресу.
"Хоча у нас ще залишилися повноваження щодо скорочення витрат, які ми можемо використати для продовження надання безпекової допомоги Україні в короткостроковій перспективі, і фактично у нас є ще один пакет скорочення найближчими днями, фінансування USAI було призупинено, фінансування FMF (Foreign Military Financing, допомога іноземним арміям - ред.) - припинено. Це програми, які дозволяють нам укладати контракти для України у довгостроковій перспективі, тому ми не зможемо це зробити без подальших дій із боку Конгресу", - сказав речник Держдепартаменту США.
Він зазначив, що у Білому домі розчаровані тим, що "попри тривалу і сильну двопартійну підтримку України, коли вона бореться із вторгненням Росії, тимчасова бюджетна резолюція, яку Конгрес ухвалив у суботу, не містить вкрай необхідної допомоги."
За словами Міллера, "переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження надання допомоги Україні, оскільки це стосується не лише України".
"Йдеться про світ, у якому ми хочемо жити. Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам як президент Путін робити з іншими суверенними країнами все, що їм заманеться, весь Статут ООН зруйнується. І ми будемо жити у світі, де така агресія може статися будь-де та будь-коли," - сказав Міллер.
Представник Держдепу також наголосив, що призупинення допомоги Україні може бути набагато дорожчим і небезпечнішим для американського народу:
"Ми повинні продовжувати робити так, щоб Україна була в найсильнішому становищі, аби захищатися... Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб підтримка України Америкою зупинилася. Наші союзники, наші супротивники та світ спостерігатимуть."
Про недопустимість призупинення американської допомоги Україні йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сторінці Білого дому в суботу, 30 вересня. Пізно в суботу ввечері президент США підписав ухвалений Конгресом законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, який не містить нової допомоги Україні.
"Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - йдеться у заяві Байдена.
Американські сенатори від обох партій після ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування уряду виступили зі спільною заявою на підтримку Києва.
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