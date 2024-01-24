Інцидент з Іл -76: Білий дім намагається отримати більше інформації, Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Білий дім поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76, який упав в Бєлгородській області Росії, та чи були на ньому українські військовополонені. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі у середу 24 січня.

“У нас недостатньо інформації, щоб коментувати цю авіакатастрофу. Українці стверджують одне, росіяни — інше. Ми поки не маємо достатньо фактів, щоб коментувати це”, — заявив посадовець.

Кірбі зауважив, що Білий дім намагається отримати більше інформації щодо інциденту з Іл-76.

В Державному департаменті США закликали як Росію, так і Україну "провести власні відповідні розслідування та встановити факти".

Тим часом Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН, закликав організацію негайно скликати надзвичайне засідання Ради Безпеки для обговорення катастрофи в Бєлгороді, яку він назвав "українським злочинним актом".

Нагадаємо, Росія звинувачує Україну у вбивстві 65 власних військовополонених через збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Наразі немає підтвердженої інформації про те, що сталося з літаком та чи були на борту українські військовополонені.

Раніше ГУР України підтвердив, що у середу мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. Водночас українська розвідка поки не має перевіреної інформації про те, хто був на борту збитого Іл-76.

Українська влада поки не коментує ситуацію, однак Генеральний штаб Збройних сил 24 січня опублікував заяву щодо останніх російських ударів. Так за інформацією Генштабу, Збройні сили контролюють повітряний простір "задля зменшення саме ракетної загрози", а також відстежують точки запусків російських ракет та логістику їх постачання, особливо – із застосуванням військово-транспортної авіації. Командування прямо пов’язує інтенсивність обстрілів Харківщини зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували до аеродрому російського Бєлгорода.

Як повідомляв Голос Америки, західні медіа активно цитували непідтверджені заяви Кремля, що на борті були українські військовополонені.