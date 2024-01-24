Генштаб ЗСУ обіцяє й надалі "вживати заходів зі знищення засобів доставки" російських ракет

Генеральний штаб Збройних сил 24 січня опублікував заяву щодо останніх російських ударів, зокрема, по Харкову, а також щодо російської логістики.

"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України", – йдеться в ній.

За даними Генштабу, російські війська протягом останнього тижня завдали 19 ракетних ударів по Харківській області, застосувавши 26 ракет С-300 і три балістичні ракети "Іскандер-М".

Внаслідок обстрілів загинули 16 осіб, у тому числі одна дитина, 78 людей отримали поранення.



Збройні сили, як зазначає Генштаб, "задля зменшення саме ракетної загрози" контролюють повітряний простір, а також відстежують точки запусків російських ракет та логістику їх постачання, особливо – із застосуванням військово-транспортної авіації. Командування прямо пов’язує інтенсивність обстрілів Харківщини зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували до аеродрому російського Бєлгорода.

"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", – додали штабі.

Генштаб не згадав напряму повідомлення про падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Головне управління розвідки повідомило, що на 24 січня дійсно планувався обмін, але інформація про те, що військовополонені нібито перебували на борту літака, наразі перевіряється.

Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.