Падіння Іл-76: західні медіа активно цитують непідтверджені заяви Кремля, що на борті були українські військовополонені

Українська влада перевіряє озвучену російською стороною інформацію про те, що у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, нібито були українські військовополонені. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він розповів, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, але "запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається".

Повідомлення про українських полонених на борті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав представників медіа та громадян України не робити "передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам", адже "всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також заявив, що збирає та аналізує всю необхідну інформацію, і закликав "ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації".

При цьому низка провідних західних медіа подають інформацію із заголовками, що цитують лише російські заяви.

"Росія звинувачує Україну у вбивстві 65 власних військовополонених через збиття літака", - таке в назву новини виносить міжнародна агенція Reuters. У тексті переповідаються заяви російської влади й лише в останньому абзаці матеріалу додано: "Міністерство оборони України не відразу відповіло на запит Reuters про коментар".

Ще один матеріал Reuters вийшов із заголовком: "Росія каже, що Україна збила військовий літак, було виявлено дві ракети".

"Розбився літак, на борту якого, за даними Росії, перебували 65 українських військовополонених. Офіційний представник каже, що всі, хто був на борту, загинули", - так свій матеріал назвали в Associated Press. Журналісти починають статтю із заяв Москви, додаючи пізніше, що "Associated Press не змогло підтвердити, хто був на борту, і українські чиновники застерегли від поширення неперевіреної інформації".

Матеріали провідних інформаційних агенцій - AP і Reuters - зазвичай передруковують сотні світових медіа.

France24 назвало свій матеріал: "Росія заявила, що внаслідок катастрофи літака з 65 українськими військовополоненими ніхто не вижив". Текст статті повторює заяви влади РФ, останнім реченням додано: "AFP не змогло негайно перевірити заяви Росії".

Причини падіння Іл-76

Після появи новини про падіння літака видання "Українська правда" опублікувала матеріал із посиланням на джерела в ЗСУ, де вказувалося, що сили оборони України нібито причетні до падіння літака і що "джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300". Пізніше видання виправило повідомлення, зазначивши, що "інше джерело УП не підтвердило цю інформацію".

РБК Україна подає інформацію таким чином: "За словами співрозмовника, цей військово-транспортний літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300".

Також РБК нагадує, що Іл-76 - це радянський і російський важкий військово-транспортний літак, який використовується Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки. Там також пишуть, що раніше українська сторона проводила операції щодо знищення російських військово-транспортних літаків Іл-76, зокрема на аеродромі у Пскові повністю було знищено два таких борти.

Думки оглядачів

Колишній радник МВС України Антон Геращенко твітує, що "геолокація місця збиття Іл-76 і це місце на карті Google свідчать про те, що він летів з Бєлгорода, а не в бік Бєлгорода".

Також він зауважує, що "на фото з місця катастрофи немає ані фрагментів тіл, ані всієї конструкції літака, але вибух на відео дуже схожий на детонацію". Геращенко додає: "Під час катастрофи з літака випало (або було скинуто) кілька великих предметів. Зараз з місця катастрофи виганяють представників МНС, залишаються лише структури Міноборони Росії, тобто всі цивільні виведені".

Український журналіст Ілля Пономаренко пише: "Наскільки я бачу, збитий російський Іл-76 RA-78830 щойно мав політ з Москви до Ірану приблизно 23 січня. Потім було помічено, як він злітає з Ірану, а потім повертається до Росії через повітряний простір Саудівської Аравії та Єгипту 24 січня. А потім його збили під Бєлгородом. І в мене таке питання: це везли українських військовополонених чи іранську зброю до Бєлгорода і далі в Росію?"

Дехто з оглядачів вказує на поширення не перевіреної незалежно інформації з Кремля про те, що на борту перебували українські військовополонені. Українська експертка з дезінформації Марія Авдєєва твітує: "Надзвичайно показовою є швидкість і злагодженість, з якою вся російська пропагандистська машина займається висвітленням катастрофи військового літака Іл-76 у Бєлгородській області. Російські Telegram-канали повторюють майже ідентичні наративи".

Макс Колесніков, ветеран ЗСУ, який перебував у російському полоні 11 місяців й повернувся додому внаслідок обміну у лютому 2023 року, у мережі Х зазначає, що українських "полонених дійсно регулярно перевозять літаками": "Мене везли з Брянська літаком в Бєлгород з зупинкою в Курьску". Однак він нагадує, що "військовий літак - завжди легітимна ціль" і що заявам Кремля не можна вірити, адже там просувають "питання з полоненими для того, щоб змусити Україну не збивати літаки над територією" РФ.