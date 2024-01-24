ГУР не має перевіреної інформації про те, хто був на борту збитого Іл-76

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що зараз "не володіє достовірною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту" збитого під Бєлгородом транспортного літака РФ Іл-76.

"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну, - йдеться у повідомленні ГУР. - Безпеку ж наших Захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому".

Там додали, що може йтись про "навмисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеки полонених" та для "дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки" Києва. Раніше у ГУР заявили, що на цей день дійсно готувався обмін військовополоненими, який тепер не відбудеться.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що "задля зменшення саме ракетної загрози" контролюють повітряний простір, а також відстежують точки запусків російських ракет та логістику їх постачання, особливо – із застосуванням військово-транспортної авіації. Командування прямо пов’язує інтенсивність обстрілів Харківщини зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували до аеродрому російського Бєлгорода.

"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", – додали штабі.

Серед експертів тривають обговорення щодо обставин інциденту, зокрема деякі оглядачі вказують на відсутність десятків тіл ймовірних загиблих на місці катастрофи. Також українські медіа не змогли підтвердити перші повідомлення про те, що саме ЗСУ збили цей літак, як про це стверджує російська влада.

Як повідомляв Голос Америки, західні медіа активно цитували непідтверджені заяви Кремля, що на борті були українські військовополонені.

В ефірі Радіо Свобода керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що через відсутність офіційної позиції Києва у перші години після падіння літака, Україна фактично "програла" цей раунд інформаційної боротьби із російською пропагандою й наголосив на важливості "зараз назовні перебити російський пропагандистський наратив виключно зі своєю версією подій".