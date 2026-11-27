Президент США Дональд Трамп заявив, що особиста неприязнь між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським є головною перешкодою на шляху до завершення війни.

Спілкуючись із журналістами на День подяки у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп заперечив, що його політика щодо Москви є надто м'якою. Він вказав на санкції та мита, введені його адміністрацією.

"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми зможемо домовитися", — сказав він.

Трамп обґрунтував те, що він назвав Путіна "другом" під час перемовин у Китаї минулого тижня, тим, що ворожнеча зашкодила б перемовинам.

"Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо припинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг чи щось таке. Але я хочу укласти угоду. Я маю домогтися укладення угоди. 25 тисяч людей на місяць втрачається. Я міг би прийти й сказати: “Ви мені не подобаєтеся”. І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша перешкода для досягнення домовленості полягає в тому, що є два лідери, які по-справжньому ненавидять один одного".

В інтерв’ю ВВС президент України Володимир Зеленський сказав, що це дивно, що президент США називає Путіна своїм другом.

"Він агресор і вбивця… Він не може бути другом. Просто не може", – сказав Зеленський, додавши, що це все одно, що називати другом Адольфа Гітлера під час Другої світової війни.

Напередодні у соцмедійному дописі Трамп заявляв, що під час перемовин у Китаї він закликав Путіна згорнути військову агресію в Європі.

Під час спілкування із пресою в Маро-Лаго, один із журналістів припустив, що риторика Трампа щодо Путіна стає останніми днями дещо жорсткішою.

Трамп відповів: "Не знаю, чи це жорстка позиція. Але я думаю, що це ж саме я передав їм протитанкові комплекси, так? Коли почалася ця війна, у них були тисячі "Джавелінів", як їх називають, протитанкових комплексів, одного з найпотужніших видів зброї, які ви коли-небудь бачили. Вони перетворюють танк на купу металобрухту, що лежить на землі. І на початку війни українці їх активно використовували. Саме я запровадив проти Росії величезні мита та санкції. Я знаю, що займав дуже жорстку позицію щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо це можливо".

А от щодо участі Путіна у саміті "Групи 20", що відбудеться в грудні у Флориді , Трамп заявив, що Путін буде бажаним гостем.

"Якби це залежало від мене, я хотів би, щоб він приїхав", — сказав Трамп.

У Кремлі повідомили, що Путін ще не ухвалив рішення щодо своєї участі в саміті.

Відповідаючи на питання про надання Росією розвідданих Ірану під час вчорашньої розмови, Трамп сказав, що він говорив із Путіним про Іран, і що він не вважає, що Росія надає багато інформації Ірану, і що вони, як і Китай, теж зацікавлені в досягненні угоди про Іран, і цьому на його думку, вони йому допомагають.

Дипломатичні зусилля США щодо мирного процесу в Україні тривають на тлі очікування нового раунду мирних переговорів за посередництва США. Попередній раунд переговорів, що відбувся на початку листопада, завершився домовленістю про обмін військовополоненими, однак прориву в питанні припинення війни досягти не вдалося. Дату наступної зустрічі поки що не визначено.