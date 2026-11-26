Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Путіним у Китаї він закликав Росію припинити військову агресію на території Європи.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social 26 листопада.

"Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я приділив багато часу обговоренню того факту, що я хотів би, щоб президент Путін згорнув будь-яку військову агресію проти територій у Європі — у надії, що між Росією та Україною вдасться укласти угоду, причому зробити це швидко".

"Я справді вважаю, що це цілком можливо", - додав Трамп про потенційну угоду щодо завершення війни, і повторив, що "кожного місяця гинуть тисячі людей, справжня кривава бійня".

Минулого тижня Дональд Трамп під час візиту до Азії провів окремі зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

25 листопада президент США зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида. Трамп повідомив, що поінформував очільника альянсу "про свої переговори з президентом Путіним" у Китаї.

"Для мене було честю зустрітися вчора ввечері в Мар-а-Лаго з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми обговорили багато тем, і я поінформував його про свої переговори з президентом Путіним", - зазначив Трамп.

Напередодні журналіст каналу CNN запитав Марка Рютте, як він реагує на те, що президент Трамп у Китаї назвав Путіна "моїм другом".

Генсек НАТО сказав, що це добре, коли лідери великих ядерних держав зустрічаються.

"Насамперед хочу відзначити важливість того, що президент США проводить зустрічі з президентами Росії та Китаю, адже ці три країни є великими ядерними державами. Звісно, США - на першому місці, друга - Росія (за кількістю ядерних боєголовок), а Китай є державою, що стрімко нарощує свою потужність", - сказав генсек НАТО.

Зміст розмови Трампа з Путіним Рютте відмовився коментувати, додавши, що "це не входить до моїх повноважень".

"Проте сам факт їхніх зустрічей для обговорення питань безпеки, на мою думку, є надзвичайно важливим", - зазначив він.