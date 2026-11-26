Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі у США закликали уникати дій, які можуть — навмисно чи ні — призвести до розширення війни.

НАТО та Трамп поширили тексти спільних заяв після їхньої зустрічі у Флориді 25 листопада.

Однак тексти спільних заяв, які оприлюднило НАТО та американська сторона, дещо відрізняються.

У заяві, яку оприлюднило НАТО, мовиться:

"Ми також обговорили важливість того, щоби Росія уникала будь-яких дій, які – навмисно чи ненавмисно, – поширили б війну, а також важливість досягнення якомога швидшого мирного розв’язання війни".

У заяві, яку поширив президент США, заклик утримуватись від ескалації війни стосується і Росії, і України.

"Ми також детально обговорили, наскільки важливо, щоб Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій — навмисних чи ненавмисних, — які могли б призвести до ескалації війни. Також було наголошено на необхідності якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання конфлікту", — мовиться у тексті президента США.

На зустрічі Трамп і Рютте також торкнулися теми збільшення оборонних витрат членами альянсу та інвестицій в оборонну промисловість у США та країн НАТО.

Президент США сказав, що обговорювали також американське військове виробництво: "Я поінформував НАТО про значний прогрес, якого досягають наші оборонні підприємства на понад 20 нових об’єктах, що наразі перебувають на стадії будівництва. Ці компанії зосереджені на виробництві систем Patriot і THAAD, ракет Tomahawk, а також багатьох інших нових видів озброєння — як наступального, так і оборонного, — які ще не були представлені громадськості чи іншим країнам".

Переговори відбулися в маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Головними темами були російсько-українська війна та конфлікт в Ірані.

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