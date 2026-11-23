Президент США Дональд Трамп після саміту з президентом Росії Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, опублікував у соцмережах фото привітань з саміту і підкреслив дружні стосунки з лідерами.

Трамп наголосив на теплих стосунках з Путіним і під час пресконференції за результатами саміту в п'ятницю.

"Я вважаю, що в мене з ним дуже хороші стосунки. Справді, дуже хороші. У нього величезний ядерний арсенал - за кількістю ядерної зброї він поступається лише нам. Це дуже добре. Гадаю, це додає нам значної додаткової сили".

У соцмережах фото Трампа з його привітанням з Путіним і написом "друг", викликало жваві обговорення серед американських політиків.

Політик з опозиції, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер розкритикував саміт, назвавши його "історичною ганьбою".

В Європі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву Трампа, написавши на Х: "Нехай Бог захистить нас від таких друзів".

Директор Національної розвідки США Джей Клейтон назвав "повністю доречним" слово "друг" щодо відносин Трампа та Путіна в контексті саміту, але заявив, що Путін "не є другом Америки щодо України".

"Це обговорення, це фото - історичне, історичне фото - були в контексті того, що три ядерні сили, основні ядерні сили, зібрались і сказали: "Ми не можемо допустити ядерного інциденту. В контексті цього обговорення використання терміну "друг" є цілком доречним", - сказав Клейтон в інтерв'ю АВС в неділю.



Про те, що стоїть за заявами Трампа про дружбу з Путіним, та чому Пекін утримується від коментарів щодо російської війни в Україні, ми поговорили з експертами.

Теплі привітання Трампа та Путіна на саміті створили враження, що між президентами панують "теплі відносини", каже Голосу Америки Алі Вайн, дослідник американської аналітичної організації Crisis Group.

"Імідж, який Сполучені Штати зараз створюють, щонайменше на рівні лідерів, це те, що існує більше взаєморозуміння між Вашингтоном та Москвою, ніж між Вашингтоном та Києвом", - додає Вайн.

Вайн також сумнівається, що Путін та Сі поділяють дружнє ставлення Трампа. "Не думаю, що Сі чи Путін довіряють президенту Трампу чи вважають його другом", - каже Вайн.

Другої "Ялти" не відбулось, кажуть оглядачі

Низка політиків, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, застерігали від повторення "ялтинського саміту", порівнюючи саміт США, Китаю та Росії з зустріччю президента США Теодора Рузвельта, прем'єр-міністра Британії Вінстона Черчилля та лідера СРСР Йосипа Сталіна в Ялті після Другої світової війни.

Саміт, каже Вайн, змусив європейських союзників США нервувати, що питання міжнародної політики в Європі можуть вирішуватись без них. Однак, саме недовіра між учасниками саміту, переконаний Вайн, не дозволила США, Росії та Китаю створити нову "Групу трьох" або нову "Ялту".

На символічному значенні саміту наголошує і Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців та викладачка університету Чепл Гілл у США.

"Китай отримував максимально іміджеві переваги від цієї зустрічі, показуючи, що лише він може на полях свого форуму на території Китаю зібрати ці світові надпотуги. І це йому вдалося... Трамп приїхав домовлятися зі своїх питань: його більше цікавила нафта, питання протоки. А Путіну виключно було цікаво бути присутнім на фотографіях, сидіти за столом з іншими лідерами і показувати, що він - на рівних", - каже Голод в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

Голод додає, що обстріли з боку Росії показали, що під час саміту "ні у кого не вийшло натиснути на Путіна".

Вайн погоджується, Путін не відчув тиску на себе під час саміту. "За найкращим сценарієм для Києва цей тристоронній саміт нічого не досягнув взагалі. Більш ймовірно, як в публічних так і в приватних перемовинах, я підозрюю, Сполучені Штати та Росія зблизилися в питанні війни в Україні, а не розійшлися".

Мовчання Китаю щодо України. Чого чекає Пекін?

Відкриваючи саміт, лідери США та Росії згадали про Україну, а от китайський президент не висловився щодо російської війни. Експерти погоджуються – Китай не має наміру відігравати роль у тому, щоб припинити війну.

За словами Голод, Китай вичікує, поки не буде кристальної чіткості щодо врегулювання з європейською стороною.

"Цзіньпін ніколи не каже нічого, що точно вже не узгоджено. Він ніколи не виходить, не виступає з якимись попередніми заявами. Китайські дипломати завжди кажуть, що їхня позиція кристально чітка, що вони за діалог, за політичний діалог і політичне врегулювання цієї кризи. Тобто поки не буде якогось врегулювання з європейською стороною, Цзіньпін ні про що не буде казати", - міркує Голод.

Декілька років тому Китай призначив спецпосланця із врегулювання війни в Україні. Ним став Лі Хуей. Але ті зусилля китайської дипломатії провалились, вважає Голод.

"Медіації, які здійснював Лі Хуей, не призвели до жодних результатів. Китай не брав участі і не ініціював гуманітарних місій, наприклад, як ми бачили щойно в Олешках. Китай не брав участі у цих ініціативах. Він не брав участі в обміні військовополоненими, хоча цей пункт був у його так званому мирному плані 2019 року.

Тобто, крім політичних заяв, поки що ми від Китаю нічого не бачили, жодних практичних результатів", - каже Голод.

Зараз, каже Вайн, Пекін "хоче одночасно зміцнити відносини з Росією та Україною".

"Китай не зацікавлений в жодних суттєвих кроках для стабілізації конфлікту... Китай заявляє про "безлімітне партнерство" з Росією і, гадаю, очевидно, що відносини Китаю та Росії зміцнюються. І Китай каже Україні: "Якщо війна завершиться, а всі війни завершуються, Китай із задоволенням відіграє роль у повоєнній відбудові".

На думку Вейна, Китай сигналізує Україні: "Не звертайте велику увагу на нашу позицію під час війни. Ми можемо долучитись до відбудови і відновлення після завершення війни".

Китай має політичні і економічні важелі впливу на Росію, але не застосовує їх, каже Голод.

Вона назвала три причини, чому Китай не тисне на Путіна

- Китай, на думку Голод, вважає Росію буферною державою з НАТО, а також дбає про власну безпеку, бо має довгий кордон з Росією.

- Китай вважає Росію правонаступницею Радянського Союзу, і пам'ятає, що СРСР багато зробив для становлення комуністичної партії в Китаї, переконана Голод.

- Китайське суспільство, каже вона, отруєне російською пропагандою, вважає дослідниця. Відбувається співпраця науковців, обмін студентами, співпраця медійних організацій і економічна співпраця. "В кожній провінції є ТПП (Торгово-промилосві палати) російські, і вони просувають свої товари", - додає вона.

А от Україна не має впливу на Китай, Пекін почує лише європейських лідерів, каже Голод.

"Я вважаю, що на сьогодні, станом на листопад 2026 року, Україна не має важелів впливу на Китай. Китай може лише почути європейських лідерів, бо наразі європейський ринок для них надзвичайно важливий. Торгівля з Європейським Союзом зростає", - вважає експертка.



