Під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю американські конгресмени висловили сподівання, що переговори з Владіміром Путіним та Сі Цзінпінем допоможуть зупинити війну в Україні.

Конгресмен-республіканець Річ Маккормік в коментарі Голосу Америки заявив, що насамперед сподівається на припинення насильства в Україні.

"Насамперед, я хотів би, щоб насильство в Україні припинилося. Також я хотів би, щоб Китай не погрожував Тайваню - це для мене справді важливо. Звісно, їм є про що поговорити: не лише про війни, що точаться у світі, а й про торгівлю та економіку. Я хотів би, щоб мита були знижені в усіх сферах".

Маккормік звинувачує Путіна в тому, що той не виявляє готовності до поступок.

"Щодо Росії я налаштований дуже рішуче. Вона продовжує вдаватися до насильства, що дестабілізує ситуацію та завдає шкоди економіці Європи й Сполучених Штатів", - сказав конгресмен.

Законодавець закликав Росію припинити війну і нагадав про міжнародні безпекові запевнення, надані Україні після її відмови від ядерної зброї.

Конгресмен-демократ Річі Торрес висловив сподівання, що Дональду Трампу у Китаї вдасться наблизити завершення російської війни в Україні. У коментарі Голосу Америки він наголосив, що Китай фактично підтримує російську економіку в час війни.

"Китай фактично фінансує російську воєнну машину. Адже Китай - найбільший покупець російських енергоносіїв. Тому, на мою думку, без китайського фінансування війни в Україні просто не було б", - каже конгресмен Торрес.

Конгресмен-республіканець Джон Макгуайр, говорячи із Голосом Америки, висловив сподівання, що Трамп зможе переконати лідерів, щоб припинити загибель людей. "Всі хотіли б побачити мир", каже законодавець.

Низка законодавців-демократів і деякі республіканці 19 листопада розкритикували те, що президент Дональд Трамп назвав російського лідера "другом".

Голова демократичної меншості у сенаті Чак Шумер у мережі Х написав, ким є Путін.

"Хто він такий? Це людина, яка викрала десятки тисяч дітей, вбила десятки тисяч мирних жителів, завдавала ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, незаконно утримувала американців — і продовжує чинити так щодня", - пише лідер меншості у Сенаті у відповідь на те, що Дональд Трамп назвав Путіна "своїм другом".

Сенатор-республіканець Джон Кертіс сказав, що він би хотів, аби США були більш чіткими у питанні друзів та союзників.

"Мені ніколи не вдавалося проникнути в голову президента, але я можу сказати вам свою позицію. Ми повинні чіткіше розуміти, хто наші друзі, а хто наші союзники", - сказав законодавець від Республіканської партії.

Президент Трамп, Путін і голова КНР Сі Цзінпін зустрілися 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. За повідомленням Associated Press, війну в Україні обговорювали під час двосторонніх зустрічей Путіна з Трампом і Сі, але ця тема не стала головною темою тристоронніх переговорів. Про Україну також не згадано спільній заяві за підсумками зустрічі трьох лідерів.