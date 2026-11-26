Джаред Кушнер, зять американського президента, який разом із спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом, втілює політику президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні, поділився своїми поглядами на міжнародну політику у подкасті MD Meets.

Кушнер переконаний, що російський президент Путін хоче миру з Україною, а також прагне оновити відносини зі США.

"Я вважаю, що він не лише хоче миру, він хоче змінити відносини з Америкою, і він хоче спробувати, чи можливий новий старт", - каже Кушнер.

Кушнер також назвав Путіна "гросмейстером політики" і "історичною постаттю", відзначив його підготовленість до зустрічей та зауважив, що російський президент веде нотатки під час перемовин.

На думку Кушнера, Путін проявляє стриманість, бо не атакує Україну ядерною зброєю.

"Поки Путін виявив стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю, що, очевидно, важливо, і він запевнив нас, що не має такого наміру", - сказав Кушнер.



Кушнер та Віткофф декілька разів зустрічались із Путіним, а цього місяця відбулись тристоронні перемовини.

На початку листопада дводенні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі завершилися домовленістю про масштабний обмін військовополоненими. Згодом Кушнер і Віткофф зустрілися в Москві з Путіним і Зеленським у Дубліні. Американські посланці 19 листопада взяли участь в засіданні "коаліції охочих" у Берліні.

Кушнер та Віткофф заявляли, що підтримують участь європейських представників у перемовинах щодо миру в Україні. Однак, в подкасті Кушнер назвав російську війну "проксі-війною, де Європа фінансує та озброює Україну проти Росії".

Кушнер також розкритикував Європу за те, що та купує енергоресурси у Росії.

"Гадаю, Європа насправді заплатила більше коштів Росії, ніж вони дали Україні за час цього конфлікту", - сказав Кушнер.

Оцінки Кушнера коментують оглядачі у США

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол не поділяє оцінку щодо Путіна як "гросмейстера політики". Під час свого спілкування з Путіним в якості дипломата Макфол "не побачив нічого надзвичайного" в підготовці російського посадовця до зустрічей.

Експерт також наголошує на тому, що політика Путіна шкодить Росії. "Якби Росія залишилась на шляху мирної інтеграції до Європи та відданості демократії і ринкам вдома, Росія могла б бути великою світовою силою зараз. Путін це зруйнував. Будь-хто, хто вбиває сотні тисяч своїх людей, щоб захопити кілька сіл, про які ніхто не чув, не є великим лідером", - написав Макфол у X.

Експерт американського Центру Аналізу Європейської політики (СЕРА) Ніко Ланге підтримав те, що Кушнер виступає за спілкування з Путіним. Однак, побачив слабкість підходу американського перемовника в тому, що він "надає більшого значення особистим враженням та риторичним сигналам від Росії, аніж поведінці, яку можна перевірити, постійним максималістським вимогам, та історії попередніх зобов'язань Росії", - написав оглядач в соцмедіа.

Викладачка британського Кінгз колледжу Рут Деєнморд закликала Держcекретаря США та Агентство США з нацбезпеки відреагувати на слова Кушнера про те, що Путін, буцімто, виявляє стриманість. "Путін не застосував ядерну зброю, бо знає, якими будуть наслідки, якщо він це зробить", - пише викладачка.