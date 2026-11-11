Абу-Дабі: домовилися про обмін полоненими. Кушнер і Віткофф їдуть на зустріч з Путіним

Дводенні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі завершилися домовленістю про масштабний обмін військовополоненими.

За повідомленням американської делегації, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 12 листопада вирушать до Москви на зустріч із президентом Росії Путіним. Після цього американські представники планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні, де проходитиме неформальний саміт ЄС.

Кушнер заявив, що на зустрічі з Путіним вони планують обговорити результати переговорів та спробують просунутися в питаннях, щодо яких, за його словами, з'явилися "можливості та перспективи для домовленостей".

За його словами, американська сторона домагатиметься розширення переговорного формату, залучивши до нього європейців.

"Ми хочемо, щоб європейці були залучені до цього формату", — сказав Джаред Кушнер.

У мережі Х він написав: "У тісній координації з Україною та нашими європейськими партнерами ми узгодили пропозиції, які завтра обговоримо з президентом Путіним у Москві, а згодом — проведемо консультації з президентом Зеленським".

Після зустрічі в Москві Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна, де планують поінформувати Зеленського про результати переговорів із російською стороною та обговорити подальші кроки.

Обмін полоненими

На переговорах в Абу-Дабі сторони домовились про обмін військовополоненими. Кушнер назвав це найбільшим гуманітарним звільненням полонених за весь час переговорного процесу.

Голова української делегації Рустем Умєров підтвердив цю домовленість.

Російський представник Мединський також заявив про досягнення принципової згоди щодо масштабного обміну, однак конкретних цифр не назвав.

Російські державні ЗМІ повідомляють, що такий обмін може відбутися протягом двох-трьох тижнів, утім Джаред Кушнер заявив, що точну кількість військовополонених, яких планують обміняти, сторони мають узгодити 12 листопада.

Територіальні питання

Після зустрічей в Абу-Дабі представники трьох делегацій не оголосили домовленостей щодо територіальних питань.

Кушнер визнав, що між сторонами наразі немає довіри, і назвав територіальні питання найскладнішими у переговорах. При цьому він назвав тристоронню зустріч "хорошим першим кроком".

"Значні розбіжності все ще залишаються, але ми налаштовані розвивати досягнутий прогрес і рухатися до ширших багатосторонніх переговорів, які можуть забезпечити тривалий мир, а також суверенну, безпечну й процвітаючу Україну", - написав Кушнер у мережі Х.

Українська сторона наполягає на припиненні вогню перед тим, як обговорювати територіальні питання.

Роль Європи у переговорах

Представники кількох країн Європи були присутніми в Абу-Дабі, але не брали участі у тристоронній зустрічі.

Зокрема, представники Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також Євросоюзу і НАТО в столиці ОАЕ провели консультації з Україною та США.

Росія відмовляється залучати їх до тристоронніх переговорів.

Кушнер закликав Європу "визначити одну особу, яка виступатиме від їх імені" на переговорах.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі 10 листопада спецпосланець Стів Віткофф у мережі Х написав: "США, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісну співпрацю протягом усього переговорного процесу, маючи на меті перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів задля досягнення всеосяжного й тривалого миру". При цьому він не згадав небажання Росії долучати до переговорів європейців.

Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що з деяких питань вдалося досягти порозуміння, проте скептично висловився щодо можливості приєднання європейських країн до переговорів.

Водночас російське державне медіа ТАСС із посиланням на Кремль повідомило, що Путін відкритий до контактів із ЄС.

Україна наполягає, що наступні переговори мають відбуватися у багатосторонньому форматі за участю європейських партнерів.

Кушнер заявив, що Вашингтон прагне залучити європейців до переговорного процесу, оскільки вони мають відігравати важливу роль у формуванні післявоєнної системи безпеки.

Як повідомляв Голос Америки, європейські країни наполягають, що Росія має припинити вогонь перед тим, як почати говорити про безпеку Європи. Європа також застерігає, що обговорення майбутньої архітектури безпеки європейського континенту не може відбуватися без їхньої участі.

Після переговорів представники України, США, європейських країн і НАТО підтвердили спільну відданість створенню міцної післявоєнної архітектури безпеки в Європі.