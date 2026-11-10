Переговори в Абу-Дабі: США говорять про гарантії безпеки для України, Росія відкидає пропозиції Європи

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже продуктивними" тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі.

Пряма мова: "Це питання не буде вирішене протягом найближчої доби чи чогось подібного, але справді важливо те, що європейці беруть участь у переговорному процесі. Вони будуть вести дискусії з нашою командою".

10 листопада після зустрічі із міністрами закордонних справ країн "Групи семи" у Франції, держсекретар додав, що мета США - "згодом розширити цей тристоронній формат, ... щоб європейці також були безпосередньо представлені за столом переговорів".

Він відкинув побоювання, що європейців "можуть залишити осторонь", і зауважив, що представники п'яти країн ЄС зараз перебувають в Абу-Дабі та беруть участь у консультаціях з американською й українською сторонами.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася, і хочемо, щоб війни більше ніколи не було. А це вимагає не лише припинення війни, а й гарантування того, що Україна більше ніколи не відчуватиме загрози своїй безпеці", - підкреслив Рубіо.

Спецпосланець США Стів Віткофф, за даними Reuters, повідомив, що перед початком переговорів в Абу-Дабі відбулася зустріч американських, українських та європейських посадовців.

Під час зустрічі обговорювали, як можна використати наявні європейські інституції та угоди у сфері безпеки для забезпечення стабільності після завершення війни. При цьому було наголошено на важливості вирішення повоєнних безпекових проблем і зниження ризику виникнення нових конфліктів у майбутньому.

Деякі європейські політики виступають проти обговорення загальної архітектури безпеки Європи на цьому етапі, наполягаючи, що пріоритетом має бути прогрес у питанні України.

Як повідомляв Голос Америки, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що ширші переговори щодо європейської безпеки мають розпочатися лише після встановлення режиму припинення вогню в Україні.

Росія заявила, що цього тижня не проводитиме жодних прямих переговорів із європейською стороною.

Як повідомляє CBS News, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва відкинула пропозицію європейських країн спочатку домогтися припинення вогню в Україні, а вже потім переходити до обговорення ширшої архітектури європейської безпеки. Лавров сказав, що Брюссель таким чином намагається "виграти час" для Києва.

"Ми на це не погодимося", — сказав він. За словами Лаврова, Москва не має наміру перешкоджати взаємодії США з Європою щодо війни в Україні, проте Росія не вважає такий підхід найкращим.

10 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив в мережі Х, що "тристоронній формат був конструктивним і доволі змістовним".

Пряма мова: "Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків".

Зеленський подякував США та ОАЕ за організацію діалогу і додав, що "головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота".

Деталі: Перемовини у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбулись за участі спецпосланців США – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Українську делегацію в Абу-Дабі представляють голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Російсбку делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.

Що передувало: Перед тристоронніми перемовинами в Абу-Дабі відбулась зустріч української делегації з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучилися представники США.

Після зустрічі із європейськими партнерами Кушнер повідомив у мережі Х, що "учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і право на самостійне ухвалення рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України".

"Вони обговорили шляхи забезпечення дієвих механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації, - зазначив Кушнер. - Учасники підтвердили свою спільну відданість створенню міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко зазначили, що сильне НАТО залишатиметься ключовим елементом колективної оборони в євроатлантичному просторі".

Гюнтер Зауттер, радник із питань зовнішньої політики та політики безпеки канцлера Німеччини, зазначив, що обговорення безпосередньо стосуються безпеки Європи, і "Європа відіграє роль у припиненні війни та встановленні миру".

А Еммануель Бонн, дипломатичний радник президента Франції, сказав, що європейці готові єдиною командою звернутися до їхніх російських колег "і переконатися, що ми справді однаково розуміємо, що саме потрібно для досягнення безпеки та миру для всіх у Європі".

Контекст: 8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що після війни Україна "може мати дещо іншу форму", і висловив впевненість, що мирної угоди сторони досягнуть дуже скоро.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою щодо безпеки в Європі, яка стосуватиметься не лише України, а й інших європейських країн.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила 9 листопада, що Європа вже має систему безпеки, а головна проблема полягає в тому, що Росія порушує міжнародні угоди, на яких вона ґрунтується.

Перемовини в Абу-Дабі продовжаться 11 листопада.