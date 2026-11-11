Група конгресменів США вимагає від Пентагону прискорити поставки ракет Patriot Україні

Група американських законодавців від обох партій звернулася до міністра оборони США Піта Гегсета та директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассела Войта із закликом пояснити затримку з наданням Україні військової допомоги на 400 млн доларів, що передбачена у бюджеті США на 2026 фінансовий рік.

Вони вимагають прискорити ці поставки.

"Затримка адміністрації із використанням цих коштів потребує пояснення, і ми наполягаємо на тому, щоб їхнє надання Україні було прискорене", - мовиться у листі.

Ініціатором листа від 9 листопада, який підписали представники обох партій у Палаті представників і Сенаті, виступив конгресмен-демократ Джим Коста, член комітету Палати представників із закордонних справ.

Законодавці заявляють, що кошти для України були передбачені Конгресом, однак адміністрація Дональда Трампа затримує їхнє використання.

"Ці кошти мають потужну двопартійну підтримку, чітке призначення та встановлений кінцевий термін для виконання", - наголошують законодавці.

Попри публічні заяви очільника Пентагону у квітні цього року про виділення фінансування Україні, пишуть конгресмени і сенатори, Пентагон зобов'язався використати більшу частину цих коштів лише в останні тижні фінансового року.

"Міністерство оборони зараз уже зобов’язалось використати ці кошти, але лише після місяців непотрібної затримки та без прийнятного графіку постачань", - пишуть сенатори та конгресмени.

За планом Пентагону, остаточне постачання озброєнь Україні може тривати до 2029 фінансового року, тобто вже після завершення президентського терміну Трампа, мовиться у листі.

За даними законодавців, пакет допомоги не передбачає постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Автори звернення наголошують, що Patriot є єдиною системою ППО в українському арсеналі, здатною надійно захищати від російських балістичних ракет. Потреба в таких засобах лише зростає на тлі посилення російських ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі взимку.

Конгресмени та сенатори вимагають від адміністрації США до 30 листопада цього року надати письмове пояснення, чому кошти не були використані вчасно.

"У поясненні мають бути зазначені будь-які умови або обмеження, які Адміністративно-бюджетне управління (Білого дому) наклало на їх розподіл. Ми також просимо надати детальний графік надання допомоги, вказавши причини, через які планується продовжити надання допомоги аж до 2029 фінансового року", - наполягають законодавці США.

"Ми також просимо пояснити, чому перехоплювачі Patriot були виключені, і чи може майбутнє фінансування USAI задовольнити потреби України в галузі протиповітряної оборони", - мовиться в листі.

Також законодавці просять повідомити, яких заходів адміністрація планує вжити для прискорення цієї допомоги.

Автори листа також закликають забезпечити своєчасне використання коштів на допомогу Україні, які Конгрес передбачить на 2027 фінансовий рік.

"Збройні сили України потребують і заслуговують на подальшу американську підтримку, і Конгрес надав ресурси для її забезпечення", — наголошують законодавці.

Вони додають, що затримки підривають довіру до американських зобов'язань.

"Ми наполягаємо на тому, щоб 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки, передбачені на 2026 фінансовий рік, надійшли в Україну без подальших зволікань. Така затримка — особливо в час, коли Україна входить у чергову зиму, коли Росія продовжує атакувати цивільне населення та інфраструктуру, — підриває довіру до зобов’язань США, а також нашу здатність належним чином стримувати російську агресію. Ми залишаємося відданими підтримці оборони України й надалі вимагатимемо від Адміністрації виконання зобов’язань щодо надання цих коштів відповідно до намірів Конгресу. Очікуємо на вашу оперативну відповідь із цього нагального питання", - пишуть сенатори та конгресмени.

Лист підписали 32 законодавці - 22 члени Палати представників і 10 сенаторів.

Це конгресмени-демократи Джим Коста, Марсі Каптур, Євген Віндман; республіканці Дон Бейкон, Браян Фіцпатрік та інші.

Серед сенаторів — республіканці Чак Грасслі, Том Тілліс, Джон Корнін і Джоні Ернст, та демократи Дік Дурбін, Адам Шифф, Рубен Гальєго та Марк Келлі.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік заявив виданню "Укрінформ, що Київ розраховує отримати військову допомогу від США найближчим часом.

"Зараз ми очікуємо на більш детальну інформацію від Пентагону. Але позитивна новина полягає в тому, що, сподіваємося, найближчим часом ми побачимо додаткові поставки для Сил оборони України", — зазначив дипломат. Він додав, що Україна не має остаточної інформації, які види озброєння будуть надані.

Як повідомляв Голос Америки, Пентагон, згідно з повідомленнями, законтрактував майже всі 400 мільйонів доларів допомоги, виділеної Конгресом США для України на поточний фіскальний рік у рамках програми Інціатива сприяння безпеці України (USAI).

Заклик дипломатів та експертів з нацбезпеки США

Тиждень перед цим американські дипломати та експерти з нацбезпеки США закликали президента Трампа посилити тиск на Росію.

29 жовтня до президента звернулася група з 19 колишніх американських дипломатів, військових, представників розвідувальних структур та експертів із національної безпеки, які працювали в республіканських і демократичних адміністраціях.

У листі, оприлюдненому організацією Foundation for Defense of Democracies (FDD), вони закликали президента Дональда Трампа відновити тиск на Москву та посилити підтримку України.

"Ми поділяємо вашу мету — завершити війну в Україні шляхом встановлення тривалого миру, що відповідає стратегічним інтересам США. Ми пишемо, тому що низка нещодавніх рішень в американській політиці створює ризик того, що ця мета стане ще менш досяжною", - мовиться у листі дипломатів, військових та експертів із нацбезпеки.

Серед їхніх ключових вимог до президента:

- Повністю запровадити санкції проти Росії відповідно до закону Ліндсі Ярема про санкції щодо Росії та Ірану, зокрема санкції щодо російських банків, енергетичного сектору та тіньового флоту.

- Скасувати дозвіл на операції з російським дизельним пальним, який, як пишуть автори листа, суперечить американській політиці.

- Не обмежувати використання Україною супутникової мережі Starshield.

- Негайно схвалити передачу Україні ракет-перехоплювачів Patriot, уже оплачених європейськими союзниками.

- Забезпечити повноцінну участь України та європейських союзників у будь-яких переговорах про завершення війни.

У листі мовиться: "Повідомлення про те, що президент Росії Путін запропонував провести тристоронню зустріч за участю США та Китаю — зустріч, з якої Україну б цілеспрямовано виключили і на якій визначалися б умови припинення війни, — викликають глибоке занепокоєння. ... Україна зрештою нестиме відповідальність за виконання зобов’язань у межах будь-якої угоди, що покладе край російському вторгненню. Тому вона обов’язково має бути присутньою за столом переговорів".

"Росія розпочала цю війну, і Росія може її завершити. Задача американської політики — збільшувати ціну, яку Москва платить за кожен день продовження цієї війни, водночас гарантуючи, що Київ зможе захистити себе", - пишуть підписанти.

Вони також застерігають, що послаблення санкцій та затримки з військовою допомогою створюють у Кремлі враження, що Вашингтон може втратити інтерес до підтримки України.

Серед тих, хто підписав лист до президента Трампа - колишні командувачі силами НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес, експосли США до України Стівен Пайфер, Джеффрі Пайєтт, Марі Йованович, Вільям Б. Тейлор.

Колишні представники Міноборони США, які підписали листа, це Ієн Бжезінський, Ерік Едельман, Евелін Фаркас, Дуглас Лют, Марк Монтгомері, Александр Вершбоу.

20 жовтня цього року міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Білий дім не видавав жодних директив щодо обмеження послуг супутникового зв’язку для України. Він також заявив, що США не змінювали позицію щодо військової допомоги Україні.

Коментуючи питання, чи Пентагон затримує передачу Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, які оплатили країни-союзники, Геґсет, перебуваючи з візитом у Вісконсині, сказав:

"Ми жодним чином не змінили свій підхід до українців, але, звісно, коли йдеться про такі речі як ракети-перехоплювачі, ми хочемо зробити все, що наші власні війська мали їх у максимальній кількості".

Гегсет додав, що президент України Володимир Зеленський знає про цю позицію.

"За часів попередньої адміністрації було надано стільки допомоги, що запаси вичерпалися — і тепер президент дбає про те, щоб ми їх поповнили. Це частина "арсеналу свободи"; ми не просто поповнюємо ці запаси, а й розширюємо їх. Президент Зеленський знає про це — ми вели з ним дуже серйозні розмови на цю тему", - цитують Піта Геґсета з візиту у Вісконсин американські ЗМІ.

"З нашого боку нічого не змінилося. Ми не видавали жодних директив чи чогось подібного", - додав міністр.