Кушнер заявляє про "прогрес" у перемовинах щодо миру в Україні

Представник США Джаред Кушнер повідомив, що разом із спецпосланцем США Стівом Віткоффом 16 листопада провів розмови з українською стороною та представниками Європи, а також помічником президента Росії Ушаковим.



"Ми досягаємо прогресу в тісній координації з Росією, Україною та Європою", але "остаточна домовленість вимагатиме складних рішень", зауважив Кушнер в дописі на Х за результатами розмов. Кушнер заявив, що серед іншого, сторони обговорили підготовку порядку денного нової багатосторонньої зустрічі.

Коментуючи розмову, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що такий "активний дипломатичний процес" не буде "даремним".

За результатами розмови Зеленський повідомив про плани напрацювати "конкретні спільні кроки в перемовному процесі" під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

З боку Європи у перемовинах взяли участь радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, а також представники ЄС та НАТО, повідомив Кушнер.

В соцмедійному дописі Зеленський зауважив, що вперше у розмові із американськими спецпосланцями Європу представляли "у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами".

Кушнер вважає - для Європи та Росії важливо спілкуватись напряму. "Важливо, щоб обидві сторони чули занепокоєння та пропозиції один одного напряму".

Кушнер назвав три елементи, які, на його думку, "можуть надати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість, щб вести перемовини про решту складних питань з Росією і розбудувати більш яскраве майбутнє для свого народу".



1. Надійні та дієві гарантії безпеки для захисту України від майбутньої агресії.

2. Перспектива вступу до Європейського Союзу, що закріпить довгострокове майбутнє України в Європі.

3. Комплексний план повоєнного економічного процвітання, розроблений спільно з нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими партнерами, для забезпечення фінансової стабільності України, відбудови, залучення інвестицій та довгострокового економічного зростання.





