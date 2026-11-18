Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він не має доказів скоординованої кібератаки, яка могла б спричинити технічні збої, що стались в країні впродовж останнього тижня.

За його словами, інциденти не пов’язані з ворожими угрупованнями чи іноземними урядами.

"Ми не зазнаємо системної атаки", — сказав Рубіо журналістам, перебуваючи з візитом на Філіппінах, де він супроводжує президента США Дональда Трампа.

Дипломат визнав, що люди у США стривожені, але наголосив: ці збої "не мають стосунку один до одного".

Комп'ютерні збої торкнулися компанії Microsoft, Федерального управління цивільної авіації (яке призупинило польоти по всій країні), авіакомпанії United Airlines, а також великих банків. 17 листопада також спостерігалися перебої в роботі сервісів компанії Apple та секретної внутрішньої мережі Агентства національної безпеки.

13 листопада Федеральне управління цивільної авіації більш ніж на чотири години зупинило авіарейси по всій країні. За останні три дні через збої у США було скасовано понад 18 тисяч рейсів.

Рубіо сказав, що за оцінками уряду ці інциденти мають різні причини: "Усі наявні дані свідчать про те, що кожна з цих подій має пояснення або причину, які жодним чином не пов’язані ані з кіберзлочинцями, ані з ворожими суб’єктами чи іншими країнами".

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Філіппінах, сказав, що подібне може трапитися з великою та могутньою державою.

"Таке життя. Коли ти великий і могутній та маєш багато грошей, подібне трапляється. Усе гаразд", — сказав президент Трамп 17 листопада.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців бути готовими до надзвичайних ситуацій, але не панікувати. За його словами, адміністрація не вважає, що насувається серйозна криза.

"Ми не бачимо ознак того, що наближається якась криза. Але до всього треба бути готовими", — сказав Венс в інтерв’ю, яке канал Fox News опублікував 16 листопада.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллен припустив, що перебої значною мірою спричинені застарілою комп’ютерною інфраструктурою, яка не справляється з новими технологіями.

"Нові технології встановлюють поверх дуже старих комп’ютерних систем, і це, схоже, перевантажує їх. Але це не пов’язано з кібератаками. Думаю, з появою нових технологій ми бачитимемо такі випадки частіше", — сказав Маллен в ефірі CNBC.

"Я на 98% упевнений, що це не кібератака", — додав міністр внутрішньої безпеки США.

Директор національної розвідки США Джей Клейтон 17 листопада заявив, що розвідувальні служби не виявили ознак скоординованої операції іноземних противників.

"Ми не бачимо ознак скоординованої кібератаки чи діяльності, організованої державою", — сказав Клейтон в інтерв’ю Fox Business.

Міністр транспорту США Шон Даффі пояснив збій перевантаженням застарілого обладнання, зокрема комутаторів і маршрутизаторів .

"Поки що ми не маємо чіткого розуміння першопричини того, що сталося. І я обіцяю вам усім: щойно мені стане відомо, що саме сталося з тим маршрутизатором, який спричинив перевантаження нашої системи, я обов’язково поділюся цією інформацією з вами. Якщо ми зазнали хакерської атаки, ми також повідомимо вам про це. Однак усі мої партнери з розвідувальної спільноти запевняють мене, що справа була не в цьому", - сказав очільник Міністерства транспорту США.

17 листопада на зустрічі із сенаторами-республіканцями Даффі попросив виділити 50 мільярдів доларів на оновлення системи управління повітряним рухом.

У 2025 році Конгрес виділив 12.52 мільярдів доларів на модернізацію системи управління повітряним рухом, зокрема телекомунікацій, радарів, метеосистем та диспетчерських об’єктів.

У 2021 році закон про інфраструктуру передбачав виділення 25 мільярдів доларів на інфраструктуру аеропортів, терміналів та на модернізацію авіаційних об’єктів FAA.

Як повідомляв Голос Америки, 13 листопада трапився масштабний збій у роботі сервісів Microsoft, зокрема електронної пошти Outlook та платформи для онлайн-комунікації Teams. Про проблеми повідомляли користувачі у США, Австралії, Японії та Британії. Перебої також зафіксували в Україні.

Федеральні відомства продовжують розслідувати технічні збої та оцінювати стійкість критичної інфраструктури США.

Серед причин авіаційного збою посадовці розглядають нещодавно встановлений маршрутизатор на одному з об’єктів у штаті Арканзас, однак фахівці ще з’ясовують, що саме спричинило технічну несправність.