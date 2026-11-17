ФБР оприлюднило глобальне попередження про кіберзагрози: хакери, пов’язані з державними структурами, та кіберзлочинці намагаються зламати системи компаній по всьому світу. Це відбувається на тлі повідомлень про компрометацію низки вебсайтів.

У своєму повідомленні, оприлюдненому у вівторок, американське правоохоронне відомство зазначило, що зловмисники використовують ARTEX - інструмент для тестування на проникнення, що працює на базі технологій суперінтелекту (штучного інтелекту), - для автоматизації атак на підприємства та організації в усьому світі.

"ARTEX значно скорочує час, необхідний для поєднання різних методів атаки: у деяких випадках шлях від початкового вибору цілі до отримання привілейованого доступу займає менше трьох годин", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними ФБР, саме цю платформу було використано в жовтні для зламу американської компанії-розробника програмного забезпечення ConnectWise Cloud Backup. З цією атакою пов’язують хакерське угруповання, що діє в інтересах Китаю.

Ця інформація з’явилася після того, як компанія Report URI, що займається моніторингом веббезпеки, повідомила в понеділок про зараження шкідливим JavaScript-кодом вебсайтів 178 організацій.

Серед постраждалих ресурсів - відомі платформи та компанії, зокрема Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM, Ledger і Peacock. Атаки здійснювалися через Optimizely - платформу для оптимізації вебсайтів.

У Report URI зазначили, що зловмисники мали на меті викрадення фінансових даних. Також повідомляється, що наразі більшу частину шкідливого коду з уражених сайтів вже видалено.

За інформацією ФБР, зловмисники використовують ARTEX ще із серпня для здійснення атак у глобальному масштабі. Під прицілом опинилися такі сфери, як фінансові послуги, державний сектор, технології, оборонна промисловість, виробництво напівпровідників, енергетика, охорона здоров’я, промислове виробництво, телекомунікації та юридичні послуги.

Зокрема, ФБР виділило інциденти за участю південнокорейських фінансових установ, що призвели до витоку персональних даних 67 000 осіб, а також жовтневу атаку на ConnectWise Cloud Backup, внаслідок якої хакери отримали доступ до облікових записів понад 2250 клієнтів.

Платформа для маркетингу на базі штучного інтелекту Optimizely 17 листопада повідомила, що виявила причину збою та "усунула її". У компанії зазначили, що робота сервісів у США має відновитися в нормальному режимі пізніше цього ж дня.

ФБР закликало компанії посилити контроль доступу, відстежувати підозрілу автоматизовану активність, а також повідомляти про можливі випадки компрометації систем до Центру скарг на злочини в інтернеті (Internet Crime Complaint Center).