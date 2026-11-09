КНДР конвертувала у біткоїни понад $200 млн викраденої з біржі Binance криптовалюти - Elliptic

Північнокорейські хакери прискорили відмивання криптовалюти, викраденої з біржі Binance. За даними аналітичної компанії Elliptic, станом на 9 листопада вони перемістили активи через понад 20 тисяч криптогаманців у 16 блокчейнах, використавши щонайменше 36 сервісів і здійснивши понад 65 тисяч транзакцій.

Зокрема, хакери вже обміняли близько 150 мільйонів викрадених токенів XRP, переважно на біткоїни. Загалом у результаті конвертації інших викрадених активів вони отримали близько 3000 біткоїнів вартістю приблизно 225 мільйонів доларів.

Загалом 7 листопада близько 53 біткоїнів було залучено до транзакцій CoinJoin. Загалом через цей механізм, за даними Elliptic, пройшло близько 130 BTC на суму 10 мільйонів доларів.

CoinJoin - механізм змішування біткоїнів у спільних транзакціях, який ускладнює відстеження коштів.

Окремо хакери, яких пов'язують із Північною Кореєю, з 3 листопада внесли близько 1,1 мільйона доларів у криптовалютах Ethereum та Solana до сервісу Privacy Cash - так звані "пули конфіденційності", що дозволяють приховувати зв'язок між адресами відправника та отримувача. За даними Elliptic, з 8 листопада близько 7000 ETH на суму 15 млн доларів надійшли до Tornado Cash.

Tornado Cash - сервіс, який змішує криптовалюту різних користувачів, щоб приховати її походження та ускладнити відстеження транзакцій.

За оцінкою Elliptic, ця операція з відмивання грошей є надзвичайно складною та автоматизованою.

Створення одного нового гаманця кожні 30 секунд і проведення однієї транзакції кожні 10 секунд. У компанії Elliptic зазначили: хоча швидкість відмивання коштів породила припущення, що до переміщення активів залучено штучний інтелект (ШІ), наявні докази вказують на використання стандартних програм для автоматизації.

Із 6,43 млрд доларів, викрадених Північною Кореєю під час цього інциденту, 2,85 млрд доларів було заморожено або вилучено. За даними Elliptic, близько 3 млрд доларів залишаються на адресах, пов'язаних із цією крадіжкою.

Згідно зі звітом, більшість активів зберігається у біткоїнах та ефірах (Ethereum); дев'ять найбільших гаманців в Ethereum, а також активи в біткоїнах, досі залишаються нерухомими.

На думку експертів Elliptic, цілком імовірно, що кошти, які ще не були переміщені, досі перебувають у розпорядженні Північної Кореї.

Крім того, у компанії припускають, що кошти, які вже проходять процес відмивання, могли потрапити до китайських мереж із відмивання коштів, послугами яких раніше користувалась Північна Корея.

В Elliptic також зазначили, що наразі сума коштів, фактично конвертованих у готівку, є, ймовірно, незначною. Пояснюється це тим, що на даний момент активи лише змінили свою форму, але все ще залишаються в публічному блокчейні.

В Elliptic пояснили: щоб перетворити активи на реальні гроші, хакерам необхідно скористатися послугами бірж або позабіржових (OTC) брокерів - саме на цьому етапі кошти можна відстежити та заблокувати.

Згадуючи злам біржі Bybit в лютому 2025 року, який пов'язують з північнокорейськими хакерами, в Elliptic спрогнозували, що хакери конвертують ефіри в біткоїни, а потім протягом кількох місяців намагатимуться перевести їх у готівку через позабіржових брокерів.

Тоді відмивання 499 тисяч викрадених ETH тривало десять днів, однак їхнє виведення у звичайні гроші розтягнулося на кілька місяців.

Водночас в Elliptic підкреслили, що заморожування 44% викрадених активів у цьому випадку є надзвичайно високим показником (для порівняння: під час зламу Bybit було заморожено лише близько 3% коштів).

Це пояснюється тим, що понад половину (54%) викрадених хакерами активів становили стейблкоїни - цифрові валюти, емітенти яких мають повноваження заморожувати їх. За даними компанії Elliptic, одразу після крадіжки хакери поспішили конвертувати стейблкоїни в інші криптовалюти, щоб уникнути їхнього блокування. Їм вдалося здійснити обмін на суму близько 786 мільйонів доларів, перш ніж активи були заблоковані.

Злам Binance стався 29 жовтня. Протягом приблизно чотирьох годин хакери вивели активи з 11 блокчейнів. Це найбільша крадіжка криптовалюти в історії. У Binance заявили, що ця атака була не одноразовим зламом, а багатоетапною операцією.

31 жовтня ФБР поклало відповідальність за крадіжку на північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. ФБР оприлюднило 628 адрес, пов'язаних із викраденими коштами, і звернулося до відповідних постачальників послуг із проханням заблокувати транзакції, що стосуються цих адрес.

Раніше ФБР також поклало відповідальність за злам платформи Bybit у лютому минулого року, внаслідок якого було викрадено 1,5 мільярда доларів, на те саме угруповання.