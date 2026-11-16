Адміністрація Трампа просить у Конгресу додаткові кошти після інциденту, який призвів до зупинки авіарейсів по всій країні

Представники адміністрації США в понеділок висловили впевненість, що Конгрес виділить додаткові кошти на модернізацію національної системи управління повітряним рухом після інциденту в п’ятницю, який змусив уперше за тривалий час призупинити всі авіарейси на території Сполучених Штатів.

Зупинка авіасполучення тривала близько чотирьох годин. Авіакомпанії скасували 9 000 рейсів. У суботу та неділю було скасовано ще тисячі рейсів, оскільки авіакомпанії намагалися відновити роботу після перебоїв. Станом на ранок понеділка було скасовано ще понад 600 рейсів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що причиною п’ятничного інциденту стало "дуже старе обладнання, у якого стався серцевий напад".

"Думаю, єдине хороше, що з цього випливає, — я впевнений, що тепер Конгрес виділить нам кошти, щоб усе це виправити", — сказав він у понеділок.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що, на його думку, до кінця понеділка авіаційна система зможе повністю відновити роботу.

За його словами, проблеми в п’ятницю виникли під час заміни підрядником старих мідних кабелів на волоконно-оптичні на одному з об’єктів в Арканзасі. Коли увімкнули маршрутизатор, він почав перевантажувати систему величезним потоком даних.

Як повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), інцидент порушив роботу систем зв’язку з повітряними суднами та передачу радіолокаційних даних.

У понеділок в інтерв’ю телеканалу CNBC Даффі повідомив, що спеціальні групи перевіряють обладнання, яке стало причиною збою, щоб точно встановити, що саме пішло не так.

Він зазначив, що в авіаційну галузь "історично недостатньо інвестували", і висловив переконання, що до кінця року Конгрес позитивно відреагує на заклики профінансувати модернізацію системи.

Минулого року Конгрес затвердив 12,5 мільярда доларів на модернізацію національної системи управління повітряним рухом. У вересні FAA повідомило, що ці роботи, зокрема заміна телекомунікаційних ліній, встановлення нових радіостанцій і радарів, а також перехід диспетчерських веж на електронні польотні смуги, мають бути завершені до кінця 2028 року.

Даффі також висловив підтримку законодавчій ініціативі, яка передбачає виділення додаткових 30 мільярдів доларів на подальшу модернізацію системи.