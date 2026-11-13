Законодавці США посилюють контроль за діяльністю Nvidia

Вперше з моменту заснування компанії у 1993 році, американським технологічним гігантом Nvidia керуватиме не Дженсен Хуанг - 12 листопада він пішов у відставку з посади генерального директора.

Тим часом офіційні особи та законодавці США посилили перевірку зв’язків виробника мікросхем із сінгапурською компанією, яка фігурує у звинуваченнях у шпигунстві.

Компанія Nvidia, що базується в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, є провідним розробником і постачальником чипів, необхідних для створення та функціонування систем штучного інтелекту; її ринкова вартість становить близько 4 трильйонів доларів.

Нове керівництво

12 листопада в Nvidia повідомили, що відставка Хуанга набула чинності негайно. Фінансова директорка Колетт Кресс виконуватиме обов’язки генерального директора, зберігаючи при цьому свою посаду фінансового керівника. Рада директорів шукатиме постійного очільника як серед співробітників компанії, так і за її межами.

Хуанг також залишив своє місце в раді директорів. Гарві Джонс, який тривалий час був членом ради директорів і колишнім генеральним директором компанії Synopsys, став першим головою ради директорів.

Колетт Кресс, яка приєдналася до Nvidia у 2013 році, що має намір "розвивати той винятковий фундамент, який Дженсен створив за останні 33 роки".

Хуанг подав у відставку після того, як газета New York Times повідомила про його другий позашлюбний зв’язок - цього разу з Кімберлі Пауелл, віцепрезиденткою Nvidia, яка відповідала за напрямок охорони здоров’я і підпорядковувалася безпосередньо йому.

8 листопада Хуанг надіслав електронного листа співробітникам, у якому визнав, що був "невірним своїй дружині". Це зізнання з’явилося після публікацій у медіа, зокрема в New York Times, яка першою оприлюднила цю історію про його зв’язок з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. За оцінками американської розвідки, Еліс Хуанг, ймовірно, була пов’язана з китайськими спецслужбами; Пекін ці звинувачення відкидає.

Звинувачення у шпигунстві та постачання чипів до Китаю

За повідомленням New York Times, американські розвідувальні служби встановили, що Еліс Хуанг була джерелом інформації для Пекіна. Також виникли підозри, що вона відіграла роль у постачанні передових мікросхем Nvidia до Китаю.

У грудні 2025 року президент Дональд Трамп оголосив, що Nvidia може постачати свої процесори H200 китайським покупцям, за умови сплати уряду США збору в розмірі 25%. За словами самого Хуанга, минулого року частка Nvidia на китайському ринку впала з 95% до нуля. Проте аналіз агентства Reuters понад 150 китайських документів - зокрема повідомлень про закупівлі та будівельних контрактів - виявив плани й об’єкти вартістю понад 3 мільярди доларів, які залежать від процесорів Nvidia, що підпадають під експортні обмеження США. Ця сума включає витрати на будівництво та енергозабезпечення, а не лише вартість самих чипів.

Розслідування

12 листопада на пресконференції генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що Міністерство юстиції поки що не встановило, чи була Еліс Хуанг китайською шпигункою. Він додав, що ФБР, "звісно", вивчає відповідні повідомлення.

Відповідаючи на запитання, чи мав Дженсен Хуанг піти у відставку, президент Трамп в інтерв’ю для подкасту Straight Shooter, опублікованому 12 листопада, зазначив: "Якщо ця жінка була шпигункою - так. Якщо ні - можливо, ситуація була б іншою". Того ж дня в дописі в соціальних мережах Трамп висловив думку, що місце Хуанга мав би зайняти колишній генеральний директор Apple Тім Кук.

Міністерство внутрішніх справ Сінгапуру повідомило в четвер, що Еліс Хуанг залишила державу в лютому, і їй заборонено повертатися після того, як влада почала перевірку щодо можливих правопорушень. У відомстві зазначили, що це розслідування не пов’язане зі шпигунством.

Міністерство інвестицій, торгівлі та промисловості Малайзії заявило в п’ятницю, що співпрацює з митними органами, аби з’ясувати, чи були чипи для штучного інтелекту, ввезені компанією Speedmatrix (малайзійським підрозділом Megaspeed), переправлені далі. 12 листопада у Megaspeed заявили, що ставляться до дотримання експортного законодавства США "надзвичайно серйозно".

Реакція Вашингтона

Міністр фінансів США Скотт Бессент 13 листопада в ефірі телеканалу CNBC заявив, що повноваження щодо запровадження обмежень проти Megaspeed належать Міністерству торгівлі, а не Міністерству фінансів. За його словами, Міністерство фінансів, Державний департамент, Міністерство оборони та офіс торгового представника США протягом кількох місяців наполягали на внесенні цієї компанії до списку експортного контролю.

"Мене засмучує ситуація, адже президент Трамп чітко дав зрозуміти: Китай не повинен отримувати жодних чипів Nvidia, потужніших за модель H100", - зазначив Бессент.

Голова банківського комітету Сенату Тім Скотт написав у четвер у соцмережі X, що викликає Хуанга та міністра торгівлі Говарда Латніка для надання свідчень. Скотт заявив, що розгляне можливість виклику Дженсена Хуанга до комітету за повісткою, якщо той не з’явиться добровільно.

Окрім того, республіканці, що очолюють три комітети Палати представників, висунули вимогу до Хуанга та головного юрисконсульта компанії Nvidia Тіма Тетера з’явитися на розмови в закритому форматі 1 та 2 грудня; в іншому разі їм буде вручено повістки про виклик.