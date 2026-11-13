Масштабний збій Microsoft порушив роботу Outlook і Teams у світі: проблеми зафіксували і в Україні

Масштабний збій у роботі сервісів Microsoft, зокрема електронної пошти Outlook та платформи для онлайн-комунікації Teams, порушив роботу компаній і державних установ у різних країнах світу.

Про проблеми повідомляють користувачі у США, Австралії, Японії та Британії. Перебої також зафіксували в Україні.

Microsoft Teams – платформа, яку компанії, державні установи та освітні заклади використовують для робочого листування, відеоконференцій і спільної роботи.

За даними сервісу Downdetector, 13 листопада українські користувачі найчастіше скаржилися на проблеми з роботою вебверсії та застосунку Outlook, а також інших сервісів Microsoft.

Збій почався після полудня 12 листопада за східноамериканським часом. О 13 годині цього дня майже 130 тисяч користувачів повідомили Downdetector про проблеми з доступом до Outlook.

Користувачі скаржилися, що не можуть надсилати й отримувати електронні листи або завантажити вхідні повідомлення.

Тисячі повідомлень про несправності також стосувалися корпоративного месенджера Teams, помічника зі штучним інтелектом Copilot та інших сервісів Microsoft 365.

Станом на ранок 13 листопада користувачі в багатьох країнах Азії повідомляли про проблеми з платформами Microsoft.

У Японії збій вплинув навіть на роботу державної інфраструктури. Заступник генерального секретаря Кабінету міністрів Масанао Одзакі заявив 13 листопада, що уряд стежить за розвитком ситуації.

У Microsoft повідомили, що розслідують причини перебоїв. За попередніми даними компанії, частина інфраструктури зазнала підвищеного навантаження, що спричинило проблеми зі з'єднанням.

Компанія також виявила, що кілька серверів не пройшли автоматичну перевірку працездатності, а альтернативні механізми їхнього відновлення спочатку не спрацювали.

"Ми встановили, що підвищене навантаження спричинене не зростанням обсягу трафіку, а несподіваною недоступністю низки серверів, що створило додаткове навантаження на решту інфраструктури. Ми працюємо над тим, щоб безпечно відновити їхню роботу", – мовиться в обліковому записі Microsoft 365 Status у соцмережі X.

"Ми наполегливо працюємо по усіх напрямках, щоб зменшити наслідки", - додали в компанії.

Раніше Microsoft заявляла про успішне відновлення роботи Teams у Північній Америці, однак частина користувачів продовжувала повідомляти про проблеми з підключенням.

У компанії наголосили, що не виявили жодних ознак шкідливої діяльності, та повідомили, що працюють над повним відновленням сервісів.