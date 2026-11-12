Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку після роману з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку, повідомило правління директорів компанії в пресрелізі в четвер. Це оголошення пролунало лише через кілька днів після того, як Хуанг визнав, що мав позашлюбний зв’язок із жінкою, яку, за повідомленнями, американські розвідувальні служби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

У заяві Nvidia подякувала Хуангу за "його неоціненний внесок у розвиток компанії та галузі" та повідомила, що тимчасово обов’язки генерального директора виконуватиме виконавча віцепрезидентка Колетт Кресс.

"Ми й надалі розвиватимемо напрямки діяльності, завдяки яким NVIDIA стала лідером у сфері прискорених обчислень та штучного інтелекту, а також реалізовуватимемо можливості, які відкриваються перед нами, — заявила Кресс. — Наш головний пріоритет залишається незмінним: обслуговування наших клієнтів, партнерів, розробників та акціонерів".

У вівторок акції американської технологічної компанії різко впали.

Nvidia ухвалила це рішення після оприлюднення інформації про роман Хуанга з бізнесвумен Алісою Хуанг, колишньою керівницею технологічної компанії Megaspeed, що базується в Сінгапурі.

За повідомленнями, американські розвідувальні служби дійшли висновку, що Аліса Хуанг шпигувала на користь Китаю. Китай, зі свого боку, заперечив ці звинувачення.

У неділю Дженсен Хуанг оприлюднив заяву, в якій попросив вибачення у родини та компанії, зазначивши, що його вчинкам "немає виправдання". Він пообіцяв співпрацювати зі слідством повною мірою.

У понеділок президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що ФБР розслідує цю справу.

Трамп заявив, що розмовляв із Хуангом, який сказав йому, що "не знав, що ця особа є шпигункою".

У четвер Трамп також написав у своїй соціальній мережі Truth Social:

"ТЕПЕР, КОЛИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Nvidia ДЖЕНСЕН ХУАНГ, який чудово справлявся зі своєю роботою, подав у відставку, є лише одна людина, здатна зайняти його місце, — ТІМ КУК з Apple. Легенду змінює легенда!"

На тлі стрімкого зростання Nvidia та перетворення компанії на одного з гігантів галузі Хуанг консультував Трампа з питань високих технологій. Він також працював над розширенням доступу до китайського ринку для продажу чипів своєї компанії.



