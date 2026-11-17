Українські удари углиб російської території не наближають завершення війни, заявив заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі.

На відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" 17 листопада у Брюсселі Колбі сказав, що "в контексті діп-страйків перевага цілком може бути на боці Москви".

Пряма мова: "Хоча в публічному дискурсі увага приділяється ефектним ударам углиб російської території - ударам, покликаним завдати болю російському населенню, - за нашою оцінкою, такі удари не наближають завершення війни й не допомагають стримати просування російських військ на лінії фронту. Більше того, такі удари - особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури, як-то Wildberries - ймовірно, лише зміцнюють рішучість російського суспільства , а також готовність Кремля до подальшої ескалації".

Однак, як заявив заступник міністра оборони США, " це зовсім не означає, що Україну слід змушувати воювати зі зв’язаними за спиною руками ".

Колбі додав, що українські удари середньої дальності навпаки засвідчили свою ефективність.

Пряма мова: "Збройні Сили України цілком слушно зосередилися на обороні лінії фронту, застосовуючи інноваційну стратегію мідлстрайків. Для цього використовуються новітні технології безпілотників і відповідна тактика, що дозволяє порушувати логістику та перешкоджати просуванню росіян. Це довело свою високу ефективність".

Посадовець підкреслив, що західні партнери повинні зосередитись на тому, щоб надати Україні можливість утримувати лінію фронту і, де це можливо, просуватись.

За словами Колбі, саме успішна українська оборона може створити передумови для завершення війни, адже таким чином це "суттєво зменшує ті здобутки, на які Москва могла б розраховувати в разі продовження війни".

Високопосадовець Пентагону окремо привітав те, що у допомозі України Європа взяла на себе провідну роль і продовжує її відігравати. Він наголосив на важливості продовжувати ініціативи, відповідно до яких для України закуповується американська зброя коштом внесків країн НАТО. Йдеться про програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), відповідно до якої Україні відправляють уже наявне обладнання з американських складів, та JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training, and Articles Rapid Timeline), за якою виготовляється нове озброєння.

Пряма мова: "Забезпечення безперервного постачання критично важливих боєприпасів є необхідною умовою для того, щоб українські війська могли й надалі утримувати лінію фронту та не дати російським силам досягти успіхів протягом зимових місяців. Утім, цей тягар ляже насамперед на плечі Європи".

При цьому Америка, наголосив Колбі, продовжує зосереджувати увагу насамперед на власній готовності до непередбачуваних ситуацій у Західній півкулі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Оцінки оглядачів

Крістіна Гарвард, експертка вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), в інтерв'ю Голосу Америки сказала, що мідлстрайки України та успішна протидія російським військам на лінії фронту справді призводять до того, що стратегія Кремля зазнає невдачі. Однак вона вважає, що далекобійні удари, також мають низку важливих наслідків.

Пряма мова: "Українські удари по нафтопереробних заводах впливають на фінансові ресурси Росії та її спроможність продовжувати цю війну й фінансувати її. Удари по російських системах протиповітряної оборони в глибокому тилу також суттєво впливають на здатність Росії вести війну та безпечно переміщувати логістичні потоки, зокрема перекидати ресурси з тилових районів до лінії фронту".

Гарвард вважає, що ці зусилля України спрямовані на те, аби переконати російського главу Путіна, що "йому вигідніше припинити цю війну й піти на поступки вже зараз, а не продовжувати її так, як він, судячи з усього, наразі готовий це робити".

Професор Чиказького університету Костянтин Сонін у мережі Х так прокоментував заяви Колбі: "Це черговий прикрий випадок, коли високопоставлений представник оборонного відомства США - у даному разі заступник міністра оборони Колбі - з’являється на публіці непідготовленим і, можливо, навіть не має бажання готуватися до захисту інтересів США. Замість того, щоб обговорювати, які кроки адміністрація Трампа могла б зробити, аби сприяти завершенню війни, Колбі критикує Україну за її максимальні зусилля, спрямовані на наближення миру".

Бельгійський аналітик Жозеф Генротін у мережі Х написав, що "Колбі не зміг зрозуміти, що через те, що американська допомога надавалась із перервами, Україна намагається якомога краще розвинути власні можливості, особливо у питанні далекобійних систем. Також важливий момент: багато українських далекобійних можливостей також корисні для європейських країн".

Контекст: Заяви Колбі про далекобійні удари пролунала через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський поширив відео руйнувань частини Керченського мосту після українських ударів.

Як повідомляв Голос Америки, 19 листопада у Шеньчжені президент США Дональд Трамп зустрічатиметься із лідерами Китаю Сі Цзіньпіном та Росії Владіміром Путіним, й Україна стане однією з тем розмови.