Україна буде серед тем зустрічі Трампа, Сі й Путіна. Очікування аналітиків

Україна стане однією з тем зустрічі президента США Дональда Трампа із лідерами Китаю Сі Цзіньпіном та Росії Владіміром Путіним. Про це Трамп заявив 16 листопада перед тим, як він вирушив до Філіппін, де 15-17 листопада проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).



Американські аналітики, з якими поспілкувався Голос Америки, вказують на "геополітичний символізм" саміту, що може послати сигнал про виникнення "Групи трьох". Оглядачі очікують, що саміт може викликати занепокоєння союзників про те, що їхня доля може обговорюватись без їхньої участі.

18 листопада американський президент полетить до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), де 19 листопада у Сі прийматиме Трампа і Путіна у своїй державній резиденції у місті Шеньчжень.

Трамп нині заявив журналістам, що на зустрічах "є шанс досягти багато чого". За його словами, підніматимуть зокрема питання економіки та торгівлі, а також денуклеаризацію. "Це складна тема, адже будь-кому з нас важко заявити, що ми позбудемося своєї ядерної зброї, чи не так? Тим паче, що вона є і в інших країнах. Але ми все ж обговоримо денуклеаризацію. Поговоримо про Іран".

" Також поговоримо про... мою улюблену тему. Україна. Україна і Росія втрачають 25 тисяч солдатів щомісяця. Тож ми поговоримо і про це ".

Журналісти запитали президента Трампа, що має статись, аби Путін відступився у війні в Україні. Трамп відповів: "Мені здається, він трохи відступає. Я думаю, що він міг би бути жорсткішим. Я думаю, що це може бути набагато жорсткішим, чесно кажучи. Я думаю, що він відступає. Щиро, я думаю, він хоче, щоб це закінчилось".

Заяви Китаю та РФ

Китайське міністерство закордонних справ заявило, що зустріч матиме "проривне" значення, зокрема для "забезпечення миру в усьому світі". Однак там не уточнили, які саме питання обговорюватимуть.

Раніше, 1 листопада, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після зустрічі із Сі у Пекіні заявляв, що Китай не зацікавлений в обговоренні війни Росії проти України на тристоронньому саміті. За словами Штайнмаєра, китайський лідер продемонстрував роздратування, коли його запитали про можливість переговорів трьох держав щодо України. Сі наголосив, що війна в Україні є європейським конфліктом.

Однак нині у Кремлі заявили, що крім іншого, говоритимуть про Україну. Помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що Путін "проінформує голову КНР про останні контакти з американською стороною, зокрема з урахуванням підсумків нещодавньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі".

Очікування експертів

Експерти, з якими поговорив Голос Америки, не очікують якихось проривних рішень. Патрісія Кім з аналітичного центру Brookings Institute вважає, що зустріч має передусім геополітичний символізм. Вона припускає, що ця зустріч також "створила би враження появи нового формату G3, натякаючи на те, що Вашингтон, Пекін і Москва мають відігравати привілейовану роль у формуванні міжнародного порядку".

Вона додає, що "це викликало б глибоке занепокоєння в Україні, Європі та серед азійських союзників Америки, які побоювалися б, що їхні інтереси можуть стати предметом домовленостей без їхньої участі.

Алі Вайн з неурядової організації Crisis Group, каже: "Трамп, який вже висловлювався на користь ідеї американсько-китайської G2, схоже, готовий до появи формату G3 за участю США, Китаю та Росії. Така домовленість - навіть попри свій неформальний характер - ще більше ускладнила би для радників Трампа завдання доводити, що він цінує давні альянси та партнерства США".

Україна уже висловлювала занепокоєння щодо зустрічі Трампа, Путіна і Сі. Зокрема президент України Володимир Зеленський застеріг від повторення Ялтинської конференції 1945 року, коли великі держави домовлялися про повоєнний устрій Європи. "", - сказав він журналістам.

Газета Wall Street Journal при цьому повідомляє, що Білий дім виступає проти вимоги Пекіна, щоб запланований саміт між Трампом, Путіним та Сі проходив за суворо визначеним сценарієм - коли кожен із лідерів лише зачитує підготовлені заяви, а можливості для справжньої дискусії не передбачено. Адміністрація Трампа наполягає на форматі, який дозволив би лідерам повноцінно спілкуватися між собою, а не просто виголошувати заздалегідь написані тексти.

Сарі Архо Хаврен із аналітичного центру Royal United Services Institute, коментуючи це повідомлення WSJ, написала в мережі X: "Китай не любить сюрпризів і хоче гарантувати, що ні Трамп, ні Путін не перетягнуть увагу на себе, затьмаривши господаря. До того ж, Сі не бажає, щоб його втягнули в обговорення України чи будь-яких інших питань, до яких він не готовий".

Хоча Кім та Вайн не очікують, що лідери США, Китаю і Росії ухвалять на зустрічі конкретні рішення, вони кажуть, що Пекін і Москва можуть отримати найбільше вигоди. "Для Росії сама лише присутність за столом переговорів зміцнила б позиції Путіна, підтвердила статус Росії як великої держави та послабила її дипломатичну ізоляцію, що виникла після вторгнення в Україну, - і все це без жодних суттєвих поступок", - зауважує Кім.