Втратили союзника у Конгресі: як українська громада Пенсильванії реагує на результати виборів

Для українців Пенсильванії одним із важливих критеріїв під час проміжних виборів до Конгресу була позиція кандидатів щодо України. Водночас виборці зважали й на внутрішні проблеми США.

Представники української громади оцінюють, як зміна політичного балансу у Вашингтоні після виборів вплине на підтримку України та на подальшу роботу діаспори з американськими законодавцями.

Кореспондентка Голосу Америки Тетяна Ворожко поспілкувалася з українцями у Філадельфії про їхні виборчі пріоритети, а також із представниками української громади - республіканцями та демократами - про наслідки результатів голосування.

Україна серед пріоритетів виборців

Ірина Скульська, виборчиня у Пенсильванії, каже, що як людина українського походження у США, вона не може залишатися байдужою до війни та становища України. Американці бачать страждання українського народу та несправедливість російської агресії, розповідає виборчиня.

Водночас, за словами Скульської, американців, зокрема і українського походження, дедалі більше турбують і внутрішні проблеми— зокрема зростання цін на пальне та продукти.

"(Президент) Трамп обіцяв, що його політика буде спрямована насамперед на Америку. Але Америка не на першому місці. Тож американці теж запитують: що відбувається, пане Трампе? Ви забули про нас?", - каже виборчиня.

Вона також критикує заяви президента США, коли він пов'язував зростання цін на дизельне пальне з війною в Україні.

Інший виборець, Лев Івашків, каже, що під час голосування звертав увагу на позицію кандидатів щодо України.

"Я звертатиму увагу на те, яку позицію кандидат займає щодо України, особливо зараз, у цей критично важливий для України час, коли йдеться про надання допомоги", - пояснює він.

Водночас, за його словами, для нього як громадянина США важливі й питання внутрішньої політики. Івашків висловлює занепокоєння поширенням соціалістичних ідей у Демократичній партії та вважає, що партія недостатньо протидіє цій тенденції.

Рама Дейл, американка українського походження, також називає Україну одним із найважливіших питань для себе. Її батьки виїхали з України у 1942 році, і нинішня російська війна нагадує їй про обставини, від яких колись тікала її родина.

Дейл підтримує конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, співголову Групи підтримки України в Палаті представників.

Фіцпатрік, який неодноразово відвідував Україну і ініціював законопроекти щодо підтримки України, програв на виборах до Конгресу демократу Бобу Гарві.

"Це надзвичайно важлива відповідальність і така, що спонукає до глибокого смирення, – представляти кожного члена нашої громади, незалежно від того, голосували вони за нього, чи проти. Керувати, зберігаючи незалежність; вітати розбіжності в поглядах; і пам'ятати, що інтереси людей, яким ми служимо, завжди мають стояти вище за партійні інтереси", – йдеться у заяві Фіцпатріка.

Рама Дейл розповідає, що голосує не за партійною ознакою, а зважає на погляди кожного кандидата.

"Я голосую за того кандидата, який пропонує найбільш розумні та практичні рішення для нашої країни. Тому мій голос розподіляється між республіканцями та демократами", - каже Дейл.

Схожої позиції дотримується і республіканець Євген Люців. Він живе в окрузі, який представляє демократка Мадлен Дін. Чоловік каже, що голосував за неї саме через її підтримку України.

"Для мене партійна приналежність має другорядне значення, але я безумовно голосуватиму за конгресвумен Дін як за людину, яка підтримує Україну, відстоює національні інтереси США", - пояснює Люців.

Українській громаді доведеться шукати нових союзників у Конгресі

Результати проміжних виборів створюють нові виклики для українців, зокрема у Пенсильванії. Поразка конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка означає, що громаді доведеться вибудовувати відносини з новими представниками штату.

Євген Люців, голова Українського конгресового комітету Америки у Філадельфії та окрузі (УККА), каже, що організація планує посилити роботу з демократами, зокрема конгресменом Бренданом Бойлом, а також із республіканцями, що підтримують Україну в інших штатах.

Він сподівається, що перемога демократів у Конгресі полегшить проходження законопроєктів на підтримку України. Однак, за словами Люціва, залишається питання, чи вистачить у Конгресі нового скликання голосів для подолання можливого президентського вето.

Люців відзначає позицію сенатора-республіканця Дейва Маккорміка, який, за його словами, останнім часом активніше виступає на підтримку України та критикує рішення адміністрації Трампа.

"У Пенсильванії живе багато українців. Саме тому ви маєте представляти й наші інтереси. І нам вдається досягати значних успіхів", - розповідає Люців про роботу з американськими законодавцями.

На його думку, важливо й надалі переконувати американських політиків підтримувати Україну, і не забувати працювати з тими сенаторами, які цього разу не брали участі у виборах.

Громада сподівається на розблокування допомоги Україні

Роман Петрик, голова ради директорів Української громадської фундації у Філадельфії та демократ, вважає, що після виборів можливості для просування українських питань у Конгресі можуть розширитися.

Він сподівається, що республіканці, які не погоджуються з позицією президента Трампа щодо України, матимуть більше впевненості у відстоюванні власної позиції.

Окремо Петрик розраховує, що до завершення роботи нинішнього складу Конгресу вдасться домогтися виділення Україні 400 мільйонів доларів, які законодавці вже раніше передбачили на допомогу.

"Я маю надію, що до кінця цього Конгресу, до січня, будуть великі зусилля, щоб вивільнити ті 400 мільйонів доларів, що Конгрес призначив на Україну", - каже він.

Ще одним завданням для громади Петрик називає налагодження відносин із новообраним демократом Бобом Гарві, який представлятиме округ замість Фіцпатріка. У цьому окрузі проживає значна кількість українців, тому важливо, щоб новий конгресмен розумів інтереси громади, каже виборець.

Лідери української громади також сподіваються на покращення становища у США тих українців, які прибули до країни після початку повномасштабного російського вторгнення та отримали статус тимчасового захисту (TPS).

Тож для української громади Пенсильванії результати проміжних виборів означають не лише зміну політичного балансу у Вашингтоні, а й необхідність наново вибудовувати контакти з представниками Конгресу, аби зберегти підтримку України.

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