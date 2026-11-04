Перемога демократів у Конгресі США: Європа сподівається на підтримку України, Росія - на продовження зусиль Трампа

Перемога демократів на проміжних виборах у США може змінити не лише внутрішньополітичний баланс у Вашингтоні, а й дискусію про американську зовнішню політику.

Новий склад Конгресу почне роботу в січні 2027 року.

Отримавши більшість у Конгресі, демократи зможуть впливати на законодавство США, бюджетні рішення, фінансування військової допомоги та посилити контроль за діяльністю адміністрації президента. Президент Дональд Трамп залишається главою держави й продовжує зберігати широкі повноваження у питанні зовнішньої політики країни.

Для України важливо, чи посилиться у новому Конгресі двопартійна підтримка і чи з'являться нові можливості для продовження американської допомоги.

Ще до оголошення прогнозованих результатів виборів у США президент України Володимир Зеленський заявив, що результати цього голосування матимуть вплив на майбутнє американської політики та міжнародну безпеку.

"Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою", - звернувся до європейців Зеленський 3 листопада у виступі на Берлінській конференції з безпеки. Президент України також подякував США за підтримку.

На попередні результати проміжних виборів вже відреагували низка світових лідерів, деякі з них висловили прогнози, як їхні результати можуть вплинути на політику Вашингтона стосовно України та російської війни.

Європа: сподівання на підтримку України та побоювання політичного паралічу у США

Віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе написала у мережі X: "Я обережно оптимістична від імені Європи. Не тому, що тепер усе зміниться на краще, а тому, що це може піти на користь підтримці України, "зеленому" переходу та відносинам з рештою світу".

Вона додала: "Проте ЄС повинен продовжувати курс на зміцнення власних позицій і набуття більшої самостійності. Це навіть не обговорюється".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на брифінгу заявив: "Що стосується України, я налаштований дещо оптимістично, що тепер у Конгресі - зокрема, за участі обох партій - відбуватиметься більше дискусій про те, що можна зробити спільно для підтримки України. Гадаю, протягом виборчої кампанії це питання певний час свідомо відсували на другий план".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в коментарі агенції Reuters сказав: "Це потужний політичний сигнал про зміну курсу серед американських виборців. В американській політиці зараз з'являються голоси, які нам ближчі, ніж позиція президента та його адміністрації - наприклад, у питаннях клімату й довкілля, а також у зовнішній політиці та політиці допомоги розвитку".

Тео Франкен, міністр оборони Бельгії у мережі Х написав: "У найближчі роки керувати Сполученими Штатами буде майже неможливо, зважаючи на рівень внутрішнього розколу та поляризації. Як європейський політик, я, звісно, насамперед звертатиму увагу на торговельну політику, підтримку України та НАТО".

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив: "На мій погляд, це означає, що до завершення президентського терміну Трампа все обертатиметься навколо імпічменту, права вето та своєрідного паралічу влади. З іншого боку, президент Трамп майже напевно й надалі діятиме виключно так, як вважає за потрібне". Чеський прем'єр також висловив сподівання, що Трамп повернеться до обіцянки завершити війну в Україні.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив у дописі в Х: "Учора американський народ проголосував проти політики, яка лише призводить до зубожіння людей. Проти ненависті. Проти сексизму. Проти заперечення кліматичних змін і проти привілеїв еліт. Це сталося в Бразилії. Щойно сталося в США. І незабаром станеться в Іспанії".

Речник уряду Греції Павлос Маринакіс в ефірі місцевого телеканалу заявив: "Грецько-американські відносини залишатимуться міцними. Сполучені Штати є нашим стратегічним союзником, і так буде й надалі - як у межах великих проєктів, так і в рамках усіх ключових угод. Цей результат ні на що не вплине".

Реакція країн Азії та Африки

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, як повідомляє Reuters, заявив журналістам, що ці результати "відкриють нову еру у світових відносинах".

"Ми бачимо, що демократи отримали контроль над Сенатом і Палатою представників; американський народ висловив свою волю", - сказав лідер ПАР. Дональд Трамп від початку свого другого президентства змінив політику у відносинах із цією країною, зокрема, звинувачував уряд Рамафоси в дискримінації білого населення - ці звинувачення південноафриканська влада відкидає. Адміністрація США скоротила фінансову допомогу країні, вислала її тодішнього посла, оголосивши його персоною нон-грата. Крім того, Вашингтон запровадив 30% мито на імпорт із ПАР.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара під час брифінгу заявив: "Незалежно від результатів цих виборів, японсько-американський альянс залишається наріжним каменем зовнішньої політики Японії та її політики у сфері безпеки".

"В умовах, коли міжнародна ситуація стає турбулентною та дедалі більш невизначеною, міцний японсько-американський альянс є необхідним для максимального забезпечення національних інтересів Японії, а також для підтримання миру й стабільності в міжнародній спільноті", - додав високопосадовець Японії.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило про свою політику щодо США на принципах позапартійності: "Міністерство закордонних справ продовжуватиме поглиблювати всебічну співпрацю зі Сполученими Штатами в різних сферах - зокрема у безпеці, торгівлі, технологіях та освіті".

У Росії заявляють, що курс щодо України не зміниться

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив російській інформагенції: "Дочекаймось остаточних результатів. Підходи активу демократичної партії до відносин із Росією різко негативні. У цьому немає нічого нового".

"Наша (російська) принципова і послідовна лінія по Україні, як і в цілому зовнішньополітичний курс, не кон'юнктурні і, зрозуміло, не залежать від коливань політичного барометра в інших країнах. Працюватимемо відповідно до настанов президента Російської Федерації", - сказав заступник глави МЗС Росії.

А речник Кремля Дмитро Пєсков висловив сподівання, що президент Дональд Трамп після виборів продовжить свої зусилля щодо мирного врегулювання між Росією та Україною.

"Президент Трамп продовжує здійснювати свої повноваження. Ми щиро сподіваємося, що він і надалі продовжуватиме свої миротворчі зусилля", - сказав він.