Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу на проміжних виборах у США

Демократична партія здобула достатню кількість місць, щоб отримати контроль над обома палатами Конгресу США, про це свідчить прогноз Голосу Америки.

Демократи перехопили в республіканців більшість у Сенаті та Палаті представників, що змінить баланс сил у Конгресі на останні два роки президентства Дональда Трампа.

Демократи перехопили шість місць республіканців у Сенаті

У Сенаті демократи здобули щонайменше шість місць, які раніше контролювали республіканці. За прогнозом Голосу Америки, у Канзасі демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла, а в Айові демократ Джош Турек випередив республіканку Ешлі Гінсон.

Гамільтон стане першим демократом за 94 роки, який представлятиме Канзас у Сенаті.

Як повідомляв Голос Америки, до цього демократи також здобули місця в Сенаті від штатів Північна Кароліна, Південна Кароліна, Техас та Огайо.

Демократи повертають контроль у Палаті представників

Як свідчить прогноз Голосу Америки, більшість у Палаті представників США також здобувають демократи.

Республіканська партія контролювала нижню палату Конгресу з 2023 року, маючи там незначну перевагу.

На цих виборах кандидатам від Демократичної партії вдалось перехопити кілька округів, які раніше представляли республіканці, зокрема в Північній Кароліні, Пенсильванії, Кентуккі та Колорадо.

Підрахунок голосів у частині округів триває, тому остаточна кількість місць кожної партії ще не визначена.

Трамп готовий працювати з демократами

Президент США Дональд Трамп у ніч виборів сказав, що визнає результати проміжних виборів і привітав демократів.

"Вітаю демократів і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами заради блага нашої країни", - цитує президента Трампа журналістка каналу CBS News Вейцзя Цзян, яка розмовляла з президентом по телефону.

У коментарі журналісту The New York Times президент сказав: "Я цілком готовий прийняти ці результати. Ми працюватимемо з демократами — знаєте, ми налаштовані на співпрацю з ними. Гадаю, ми зможемо дійти згоди".

У соцмережі Truth Social президент Трамп цієї ночі написав: "Мого імені не було в бюлетені, а якби було — ми б перемогли з величезним відривом".

Під час передвиборчої кампанії президент Дональд Трамп заявляв, що буде користуватися своїм правом вето, щоб блокувати порядок денний демократів.

Що може змінитись, якщо Конгрес буде під контролем демократів

Перехід обох палат під контроль демократів матиме значний вплив на роботу Конгресу протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа.

Більшість у Сенаті дасть демократам змогу контролювати порядок денний палати та блокувати затвердження президентських кандидатур на ключові державні посади.

Контроль над Палатою представників посилить можливості демократів впливати на законодавчий процес, бюджетні рішення та здійснювати парламентський нагляд за адміністрацією.

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року.

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