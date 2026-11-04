Гроші великої політики. Чому проміжні вибори у США стали найдорожчими в історії

Проміжні вибори у США 2026 року можуть стати найдорожчими в історії країни. За оцінками незалежної організації OpenSecrets, яка відстежує фінансування політики, кандидати та сторонні політичні групи за підсумками виборчої кампанії витратять загалом 11,9 мільярда доларів.

Рекордні кошти на підтримку республіканців витратила найбагатша людина світу Ілон Маск - щонайменше 445,77 млн доларів станом на 29 жовтня, за даними Федеральної виборчої комісії США. Для порівняння, на президентські та конгресові вибори 2024 року Ілон Маск витратив 242,6 млн.

У США кандидати на політичні посади можуть збирати кошти для фінансування своїх виборчих кампаній, а також для того, щоб продемонструвати широту своєї підтримки. Законодавство про фінансування виборчих кампаній, яке визначає, хто може робити внески, в якому розмірі, та як про ці внески слід звітувати - різниться на рівні окремих штатів і на федеральному рівні, зазначає Caltech Science Exchange.

Зібрані кошти кандидати і партії використовують на агітацію та рекламу. Загалом виборчі штаби можуть залучати кошти від фізичних осіб, комітетів політичних партій та комітетів політичної дії (PAC). Корпорації, організації працівників, що мають членів, не можуть робити прямі внески у федеральні виборчі кампанії, натомість можуть робити внески до PAC та Super PAC. Саме із діяльністю Super PAC оглядачі пов'язують зростання витрат від одних виборів до інших - з 4,12 млрд доларів у 2016 році до орієнтовно 11,9 млрд цьогоріч, пише Al Jazeera.

PAC і Super PAC: у чому різниця

Різниця між PAC і Super PAC полягає в тому, що у першому випадку сума внесків обмежена, PAC можуть прямо взаємодіяти із кандидатами та партіями. А у випадку Super PAC сума внесків необмежена, але вони не можуть робити прямі внески у виборчі кампанії чи координувати свої дії з ними та кандидатами.

Критики такої системи наполягають, що найбільші донори, витрачаючи десятки мільйонів доларів на підтримку окремих кандидатів, можуть занадто впливати на політику, яку ці кандидати будуть провадити в разі обрання.

"Корпорації та їхні керівники спрямовують десятки мільйонів доларів на підтримку бажаних для них кандидатів, водночас домагаючись урядової політики, яка сприятиме зростанню їхніх прибутків, - зазначає ліберальний дослідницький центр Brennan Center for Justice. - Водночас американці дедалі більше переймаються проблемою корупції. Незалежно від партійної приналежності, переважна більшість громадян вбачає у масштабних виборчих витратах прояв корупції".

Водночас консервативні аналітичні центри стверджують, що Super PAC забезпечують життєво важливі переваги американської демократії, захищаючи свободу політичного висловлювання, сприяючи різноманітності кандидатів та підвищуючи обізнаність виборців.

"Дослідження свідчать, що значні витрати на негативну рекламу сприяють кращій поінформованості виборців і підвищують явку. Найбільшу користь від цього отримують ті, хто на початку кампанії був найменш поінформованим", - пише аналітичний центр Cato Institute.