Заборона фуа-гра та англійська як офіційна - законодавчі ініціативи на виборах 2026

3 листопада Америка обирала не лише дві третини Сенату та повний склад Палати Представників. Американські виборці також голосували за місцеві органи влади та законодавчі ініціативи на рівні штатів.

Мовне питання, харчування, або ж чи готова громадськість терпіти дорожні камери - питання, винесені на голосування у 2026 році, охоплюють широкий спектр тем.

Ці питання часто не привертають значної уваги на національному рівні, проте кожні два роки виборці по всій країні вирішують, чи запроваджувати політичні рішення, які мають вагомі наслідки для їхніх штатів. Цей рік — не виняток.

Загалом же цього року в 40 штатах на розгляд виборців винесено понад 140 питань. Ось деякі з них, які привернули нашу увагу.

Англійська мова як офіційна - Айдахо

Виборці в штаті Айдахо можуть внести зміни до конституції штату, закріпивши в ній положення про те, що "англійська мова є офіційною мовою штату Айдахо".

У тексті пропозиції зазначено: "За винятком випадків, передбачених федеральним законодавством, англійська мова має використовуватися в усіх офіційних процедурах, державних документах, під час навчання в державних закладах, а також у будь-якій іншій офіційній діяльності державних установ штату Айдахо".

Наразі англійська мова визначена як офіційна законодавством штату, проте відповідна норма відсутня в конституції штату.

Заборона фуа-гра - м.Вашингтон, столиця США

Жителі округу Колумбія вирішували, чи вилучити французький делікатес фуа-гра з меню міських закладів та з продажу в магазинах.

За цю ініціативу виступають організації із захисту тварин, тому що виробництво фуа-гра передбачає примусове годування качок і гусей, що, на їхню думку, завдає тваринам страждань.

Низка відомих шеф-кухарів та прихильники кулінарних традицій виступають за збереження фуа-гри у магазинах та ресторанах.

Якщо ініціатива буде підтримана, заборона буде введена в дію наступного липня. Подібна заборона була прийнята кілька років тому в Нью-Йорку, але досі не вступила в силу через судові позови.

Клятва вірності, молитва та гімн у школах- Алабама

Виборці в Алабамі вирішуватимуть, чи зобов’язувати школярів щодня промовляти "Клятву вірності державі" (Pledge of Allegiance), чи дозволити проведення молитов за ініціативою та під керівництвом самих учнів, а також чи вимагати від шкіл транслювати перший рядок державного гімну "Зоряно-смугастий прапор" (The Star-Spangled Banner) один раз на тиждень у навчальний час.

Опоненти ініціативи щодо молитви вважають, що це зобов'язання може створити ризик порушення принципу відокремлення церкви від держави й поставити в незручне становище дітей із релігійних меншин або людей без релігійних переконань.

Опоненти обов'язкового гімну вважають, що ця ініціатива порушує право свободи вибору.

Податок на мільярдні статки - Каліфорнія

Пропозиція передбачає запровадження одноразового податку штату для мільярдерів у розмірі 5% від їхнього чистого статку. До оподатковуваної бази не включатимуться пенсійні рахунки, пенсійні виплати та нерухомість.

Податок на мільйонні статки - штат Вашингтон

Виборці у штаті Вашингтон голосували щодо скасування податку в розмірі 9,9%, яким наразі обкладаються доходи, що перевищують 1 мільйон доларів на рік.

Очікується, що цей збір — запроваджений законодавчими зборами штату цього року і запланований до впровадження у 2028 році — приноситиме понад 3 мільярди доларів щорічно, що допоможе частково вирішити фінансові проблеми штату.

Право на аборти у Неваді та Вірджинії

Невада та Вірджинія голосують щодо заходів, які закріпили б право на аборт у конституціях цих штатів — крок, що значно ускладнив би обмеження доступу до цієї процедури в майбутньому.

Трансгендерні питання - Вашингтон, Небраска, Аризона, Колорадо

Чотири штати — Вашингтон, Небраска, Аризона та Колорадо — голосуватимуть щодо заходів, які заборонять трансгендерним спортсменам брати участь у спортивних командах, що відповідають їхній гендерній ідентичності. Утім, між штатами існують певні важливі відмінності.

Пропозиції у штатах Вашингтон і Небраска стосуватимуться лише дівочих і жіночих команд.

У Колорадо та Аризоні мова йде про чоловічі та жіночі команди.

Природний газ в Колорадо

Ця поправка 82 має на меті зробити доступ населення до природного газу конституційним правом.

Відкидаючи правила, спрямовані на обмеження викидів, ця ініціатива дає конституційні гарантії того, що споживачі можуть купувати природний газ для приготування їжі та опалення.

Вона також зробить конституційним правом дистриб'юторів та комунальних компаній продавати природний газ домівкам та підприємствам.

Проти цієї ініціативи виступають екологічні організації.

Камери контролю дорожнього руху в Аризоні

Виборці в Аризоні віддавали голос за або проти фоторадарних пристроїв для контролю обмеження швидкості та проїзду на червоне світло.

Пропозиція передбачає заборону на встановлення нових камер контролю дорожнього руху та використання їх органами влади. Винятком залишатимуться пристрої, що вже введені в експлуатацію.

Шкільне харчування - Північна Дакота

Виборці штату вирішують, чи школи забезпечуватимуть один безкоштовний сніданок та один безкоштовний обід усім учням з дитячого садка до 12 класу, незалежно від доходу родини.

Раніше цього року подібну пропозицію не підтримав сенат штату. Опоненти стверджували, що державні кошти краще витратити на щось інше. Прихильники ж назвали цю ініціативу еквівалентною зниженню податків, що заощаджує гроші сімей у той час, коли багато з них переживають фінансові труднощі.

Збереження доступу до місць релігійних богослужінь у Вісконсині

Під час пандемії у США місцеві органи самоврядування використовували надзвичайні повноваження для закриття церков і синагог.

Під час цих виборів у Вісконсині вирішували, чи заборонити посадовцям закривати місця релігійних богослужінь або забороняти проведення в них зібрань у разі оголошення надзвичайного стану, зокрема, у сфері громадського здоров’я.