Коли почнуть надходити перші результати проміжних виборів до Конгресу США

Перші результати голосування на проміжних виборах до Конгресу США можуть почати надходити одразу після закриття дільниць.

У штатах Кентукі та Індіана дільниці починають закриватись о 18:00 за місцевим часом, у більшості штатів країни дільниці відкриті принаймні до 19:00 чи 20:00, а найдовше - до 21:00 - дільниці працюють у штатах Нью-Йорк та Північній Дакоті. Однак через різницю у часі найпізніше закриються дільниці на Західному узбережжі США - у Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні, на Алясці та на Гаваях.

Водночас перші результати з окремих округів можуть бути не показовими щодо загальних результатів голосування, адже у штатах, де між кандидатами мінімальний відрив, результати можуть не оголошувати до моменту остаточного підрахунку голосів. На це в окремих випадках може піти до кількох днів.

Як це працює

Більшість країн мають національні виборчі комісії, які організовують вибори та контролюють підрахунок голосів. У Сполучених Штатах організацією загальнонаціональних виборів займаються на місцевому рівні - окремі штати.

Відтак, існують різні правила щодо реєстрації виборців, а також порядку й часу голосування. У ніч виборів кожен штат підраховує голоси на своїй території та оголошує результати.

Це означає, що на проміжних виборах у листопаді кожен штат буде окремо підраховувати результати для 435 місць у Палаті представників, і 35 зі 100 у Сенаті.

За заявою ФБР, заходи безпеки та децентралізована система ускладнює масштабні маніпуляції з голосами - це було б важко приховати. Однак це також може призвести і до затримок в оголошенні результатів.

Приклади затримок у підрахунку

2018-го на виборах до Сенату розрив між кандидатами у Флориді був настільки малим, що знадобився спочатку автоматизований перерахунок, а потім - частковий перерахунок вручну. Один із кандидатів визнав свою поразку через 12 днів після виборів.

2022-го знадобилося чотири дні, щоб визначити, хто отримає контроль над Сенатом, і вісім днів - для Палати представників. Це сталося через повільний підрахунок голосів у таких штатах як Невада, Аризона та Каліфорнія.

Прогнози медіа

За умов відсутності центральної виборчої комісії, яка могла б оголошувати переможців, цю роль фактично виконують американські медіа.

На основі попередніх результатів, які надходять у процесі підрахунку голосів, редакції самостійно оцінюють ситуацію та прогнозують (проектують), хто переможе в кожному окрузі чи штаті. Однак ці прогнози не є офіційними результатами.

Штати сертифікують офіційні результати лише через кілька днів або навіть тижнів.

Контроль на місцевому рівні також створює різні правила щодо того, хто може голосувати, і хто - балотуватися на певних виборах.

Так, у деяких штатах для участі у внутрішньопартійних виборах — праймеріз — не обов'язково бути зареєстрованим членом відповідної партії. Це означає, що виборці можуть брати участь у праймеріз партії, до якої самі не належать. Таку систему називають відкритими праймеріз.