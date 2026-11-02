Понад 50 млн американців уже проголосували достроково. На кону — контроль над обома палатами Конгресу

3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. Крім того, виборці голосуватимуть за представників місцевої влади - у багатьох штатах відбуваються вибори губернаторів, генпрокурорів, законодавчих органів штатів та місцевих посадовців.

Загалом у США зареєстровано понад 210 мільйонів виборців. Понад 50 мільйонів із них уже проголосували достроково. Така можливість передбачена у 47 штатах, в окрузі Колумбія та для американців, що живуть закордоном. Вони можуть віддати голос на спеціальних виборчих дільницях або поштою.

Наразі Республіканська партія має більшість в обох палатах Конгресу: 53 місця зі ста у Сенаті та 218 місць із 435 у Палаті представників.

Якщо демократи здобудуть більшість хоча б в одній із палат Конгресу США, це змінить баланс сил у Вашингтоні.

Палата представників відіграє важливу роль у затвердженні бюджету та ініціюванні імпічменту, а Сенат затверджує кандидатури на ключові державні посади, зокрема суддів, та ратифікує міжнародні договори.

У день виборів виборчі дільниці у більшості штатів відкриються приблизно о 6-й або 7-й годині ранку та працюватимуть десь до 8-ї вечора. Час роботи залежить від штату.

Перші результати очікують після закриття виборчих дільниць увечері 3 листопада. Остаточний розподіл місць у Конгресі може стати відомим не одразу, адже у штатах діють різні правила підрахунку бюлетенів

За даними уряду США, на проміжних виборах 2022 року проголосували близько 46% виборців.