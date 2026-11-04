Демократ Джеймс Таларіко переміг у Техасі та наблизив демократів до контролю над Сенатом США

Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона на виборах до Сенату США у штаті Техас. Такий прогноз оголосив Голос Америки.

Для демократів це ще одна важлива перемога на проміжних виборах 2026 року.

За прогнозом Голосу Америки, Техас став третім штатом за цю виборчу ніч, де демократи здобули сенатське місце, яке раніше контролювали республіканці.

Щоб отримати контроль над Сенатом США, демократам лишається здобути ще одне місце.

Республіканці розпочали вечір виборів із перевагою 53 місця проти 47-ми у демократів. Для встановлення більшості демократам необхідно було зберегти місця, які вони вже мають в Сенаті, та отримати ще чотири місця.

Техас має стратегічне значення для США завдяки провідній ролі штату у видобутку енергоносіїв, міжнародній торгівлі, охороні кордону та виробництві оборонної продукції. Тому результати виборів можуть вплинути на рішення Конгресу щодо енергетичної політики, відносин із Мексикою та Китаєм, а також питань національної безпеки.

Голос Америки раніше повідомляв про позицію техаських кандидатів до Сенату США щодо України.



