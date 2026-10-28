Техас: як вибори до Сенату можуть змінити політику США щодо України

Вибори у Техасі у листопаді можуть вплинути на те, яка партія контролюватиме Палату представників та Сенат США у новому скликанні американського Конгресу.

Хоча Техас традиційно республіканський штат і його не вважають штатом-гойдалкою, у цьогорічній кампанії до Сенату розрив у рейтингу між кандидатами від демократів та республіканців мінімальний, а деякі соціологічні опитування помітили навіть перевагу у демократів.

Довідка: Штати-гойдалки (swing state) - штати, де можуть змінюватись вподобання виборців під час кожних наступних виборів. Про вибори в Мічигані читайте тут.

Демократи не перемагали сенатські вибори у Техасі вже 38 років. Чи буде цей рік історичним для штату, стане відомо вже за тиждень, після проміжних виборів 3 листопада. Серед іншого, країна переобратиме третину сенаторів.



Хоча питання зовнішньої політики не є серед пріоритетів для виборців штату, як свідчать опитування, Голос Америки поцікавився, як тема України звучить у передвиборчій кампанії штатів, де вирішується доля більшості в Конгресі США.





Від Техасу на сенатський портфель претендують республіканець Кен Пакстон та демократ Джеймс Таларіко. Вони обоє - політики місцевого рівня, які ніколи не займали федеральних посад в уряді США.

37-річний Джеймс Таларіко у минулому - вчитель англійської мови у шостих класах, працював у місцевому відділі освіти. У 2018 році обраний до місцевого Конгресу, де й досі працює.

Таларіко вніс до своєї передвиборчої програми розділ про підтримку України. Він вважає, що переговори про мир в Україні мають відбуватися “з позиції сили”, і для цього Вашингтон має використовувати фінансові та дипломатичні важелі.

“Забезпечити, щоб Україна залишалася вільною та незалежною: підтримувати заходи, які дозволять Америці, Україні та нашим європейським партнерам вести переговори з позиції сили, щоб гарантувати довгострокову безпеку України, захистити стабільність у Європі та змусити Росію відповісти за наслідки її агресії”, - мовиться на сайті техаського кандидата від Демократичної партії.

Таларіко також виступає за поглиблення співпраці США з НАТО, ЄС та іншими союзниками.

“Заохочувати активнішу — а не менш активну — взаємодію з нашими закордонними союзниками заради просування прав людини, створення стійкіших ланцюгів постачання для боротьби з інфляцією, запобігати поширенню ядерної зброї, а також захищати інтереси Америки як усередині країни, так і за кордоном”, - заявляє Таларіко у своїй передвиборчій програмі.

У жовтні цього року в ефірі CNN виборці запитали у Таларіко, чому американські платники податків мають фінансувати допомогу Україні.

Кандидат назвав допомогу Україні “заходами, що дозволяють заощадити кошти”.

“Коли нам не вдається протистояти агресору в Європі, це згодом обертається проти нас. Нам потрібно посилювати Україну, зміцнювати наших союзників по НАТО, поки вони протистоять російській агресії — щоб нам самим не довелося цього робити”, - каже Таларіко під час зустрічі з виборцями в ефірі CNN 15 жовтня цього року.

“Якщо ми зможемо зупинити цю агресію, якщо зможемо зупинити Володимира Путіна в Україні, то нам не доведеться зупиняти його деінде”, - додав кандидат.

У 2021 році Палата представників Техасу одностайно і двопартійно підтримала резолюцію HR253, яка проголошувала листопад 2021-го місяцем вшанування українського Голодомору.

Таларіко, будучи тоді конгресменом, підтримав цю резолюцію, згідно з офіційним журналом Палати представників, який містить стенограму голосування.

63-річний Кен Пакстон - юрист за професією, 10 років був конгресменом місцевого рівня, ще два роки - сенатором на рівні штату.

У 2015 році виборці обрали Пакстона на головну юридичну посаду штату - генерального прокурора Техасу, яку досі обіймає.

Зараз Пакстон балотується до Сенату США. Його підхід до питань зовнішньої політики відрізняється від поглядів його основного опонента-демократа.

Хоча конкретно про Україну він мало говорить, Пакстон висловлювався загалом про політику США щодо підтримки інших країн, зокрема й України.

Кен Пакстон - прихильник принципу “Америка передусім”, з яким свого часу балотувався президент США Дональд Трамп.

“У той час як багато вашингтонських політиків-кар’єристів переймаються тим, щоб надсилати мільярди доларів в інші країни та захищати кордони іноземних держав, головним пріоритетом Кена Пакстона завжди залишатиметься американський народ”, - мовиться на сайті кампанії кандидата Пакстона.

В передвиборчій програмі кандидата зазначено: “Разом із президентом Трампом він працюватиме над впровадженням зовнішньої політики за принципом “Америка передусім”, яка сприяє досягненню миру через силу, ставить інтереси нашої країни на перше місце та гарантує безпеку американських громадян”.

Наразі сенатором-республіканцем від Техасу є Джон Корнін, який входить до сенатської Групи підтримки України, який відвідував Київ та голосував за українські питання.

Сенатор Корнін залишає Сенат після виборів 3-го листопада, оскільки він програв на місцевих праймеріз місцевому генпрокурору Кену Пакстону.

У 2024 році Пакстон критикував голосування Корніна за підтримку України.

Коли у лютому 2024 року Сенат ввечері голосував за виділення Україні та Ізраїлю $95,3 мільярда доларів, лише 14 республіканців віддали за цей законопроєкт свої голоси. Серед них був сенатор Джон Корнін.

Тоді генпрокурор штату Кен Пакстон у мережі Х написав:

“Це питання, яке має поставити собі кожен мешканець Техасу. Просто неймовірно, що Джон Корнін готовий не спати всю ніч, захищаючи кордони інших країн, але не Америки”.

Техас є багатонаціональним штатом США, він межує з Мексикою та економічно важливий для країни.

Тут зареєстровано 19 мільйонів виборців. З відкриття раннього голосування 19 жовтня у штаті вже проголосували понад 5 мільйонів людей. Про це свідчить відстеження явки виборців, оновлення якого публікує найбільший у штаті новинний канал KXAN News.

Техасці приділяють значну увагу питанням економіки, державних витрат, захисту кордонів, іміграції.

Нове опитування, яке 23 жовтня опублікувала організація Texas Public Opinion Research (TPOR), показує, що під час цьогорічної виборчої кампанії найважливіші питання для мешканців Техасу - доступність цін, вартість життя, економічне зростання та створення робочих місць.

Питання зовнішньої політики не увійшло у топ-9 питань, важливих для виборців штату.

У 2023 році опитування Texas Politics Project показало, що 33% опитаних техасців вважають, що США роблять надто багато у відповідь на російське вторгнення в Україну. 19% опитаних у Техасі вважали, що Вашингтон робить недостатньо для врегулювання цього конфлікту.

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